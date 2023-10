escuchar

Tras varios meses de espera, Adamari López puede confirmar que su regreso a la pantalla chica ocurrirá pronto, con un proyecto producido por la empresa que la vio nacer como una estrella de la actuación. La puertorriqueña utilizó el poder de las redes sociales para hacer su anuncio, feliz y al natural. “Estoy que no quepo de la emoción porque vuelvo a hacer un proyecto con TelevisaUnivisión que me llena de muchísima alegría”, contó.

“Así que voy a estar cerquita nuevamente de ustedes, divirtiéndonos; una nueva oportunidad para mí, una nueva oportunidad para seguir creciendo profesionalmente y eso me da una ilusión increíble”, comentó la conductora visiblemente agradecida: “Esto se los debo a ustedes por ese cariño, ese apoyo que me han brindado en mi carrera, a ese amor que siento que me regalan día con día. Estoy más que agradecida, se los quería compartir”.

La buena nueva de Adamari Lopez alegró a sus más de ocho millones de seguidores en Instagram, quienes le dejaron palabras de cariño y apoyo en la publicación. “Aquí tienen un video de Adamari con la cara lavada y sin filtro, es que es hermosa ¿o no?”, escribió una fan. “Dios es bueno y nunca desampara a sus fieles hijos y tú eres una digna representación de la mujer fuerte, poderosa, luchadora, buena madre y todo lo bueno que se espera de un ser humano”, le dedicó otra admiradora.

También sus excompañeras y amigas del medio aprovecharon la oportunidad para compartir con Adamari su felicidad por su nuevo empleo. “Felicidades, amor bello. Lluvia de bendiciones. Te irá superbién”, comentó Chiky Bombom; “Bravo mi Adita, yesss, ¡ya era hora! Feliz por ti”, señaló Rashel Díaz.

Adamari López presenta su nuevo proyecto Adamari Lopez

¿De qué se trata el nuevo trabajo de Adamari López?

De acuerdo con sus palabras, Adamari Lopez estará a cargo de la conducción de un programa inédito, lo que podría atraer con más fidelidad la atención del público hispano. “No se ha hecho en los Estados Unidos antes y que me dan la oportunidad de conducir”, manifestó. Según la información disponible hasta ahora, la estrella boricua y su pequeña hija, Alaïa, seguirán viviendo en Miami, donde se llevará a cabo el trabajo de producción.

Adamari López inició su carrera como actriz de telenovelas en Televisa, la empresa liderada por Emilio Azcárraga Jean en 1997, con una producción de Angelli Nesma, titulada Sin Ti. Sin embargo, su gran salto a la fama fue a finales de los años 90 en la telenovela Amigas y rivales (2001) y más adelante con Gata salvaje (2002).

Tras varios éxitos, López se fue a Univision (antes de la fusión con Televisa), para participar en el reality Mira quién baila y, al poco tiempo, siguió su camino en Telemundo, donde duró 11 años aproximadamente. Sin embargo, esta empresa de televisión la despidió de manera sorpresiva mientras se desempeñaba como presentadora de la emisión matutina Hoy día y tras una renovación total de las estrellas que aparecían en la pantalla. Actualmente, lo conducen Daniel Arenas, Penelope Menchaca, Anette Cuburu, Danilo Carrera y Chiky Bombom, entre otros.

