El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, declaró el 9 de noviembre que la automotriz deberá devolver depósitos a muchas personas porque los pedidos de la camioneta Cybertruck superaron la capacidad de producción. Por este motivo, el empresario extendió la producción hasta fines del verano de 2027.

Cómo funciona el depósito del Cybertruck desde la reserva hasta la entrega

Tesla aceptó reservas del Cybertruck con un depósito reembolsable de 100 dólares, según Electrek, que en 2023 registró un aumento hasta los 250 dólares. Este pago anticipado, que reserva un lugar en la fila de pedidos, según las preguntas frecuentes de Tesla, puede cancelarse en cualquier momento hasta la entrega con reembolso completo a la cuenta usada para el pedido.

Después de diseñar y ordenar la camioneta, las preguntas frecuentes de Tesla indican dos pasos:

El comprador debe cargar en la app de Tesla los datos de registro y del lugar de entrega, un requisito para avanzar.

y del lugar de entrega, un requisito para avanzar. Cuando el vehículo está listo, recibe un mensaje de texto con la fecha y la hora de la entrega.

La Cyberbeast alcanza alrededor de 515 km por carga Tesla

La reserva no se puede transferir, y Tesla puede cancelar de forma unilateral las reservas que considere hechas para revender el vehículo o de mala fe. Según The Street, al 12 de noviembre el Cyberbeast era la única versión disponible para pedir, con un precio de 109.990 dólares, 10.000 más que antes del 6 de noviembre.

Qué ocurre con el reembolso si el titular cancela o si Tesla no logra fabricar el pedido

Hay dos vías distintas. La primera es la cancelación voluntaria: en la cuenta de Tesla, el titular elige el pedido, toca “Administrar”, luego “Solicitar cancelación”, indica el motivo y confirma. El dinero vuelve a la cuenta con la que se hizo el pedido.

La segunda es la devolución que anunció Musk para los pedidos que Tesla no alcance a fabricar. Musk no precisó quiénes serán elegibles ni cómo será el proceso, según Digital Today. Tampoco indicó cuántos depósitos se devolverán ni cuándo. Solo informó que se emitirán después de que termine la fabricación.

Para quienes tienen una reserva en Estados Unidos, la diferencia es práctica: cancelar desde la cuenta tiene un procedimiento y un reembolso previstos en las reglas de Tesla, mientras que la devolución anunciada por Musk aún no tiene reglas publicadas.

Cuántas reservas hay frente a las ventas y qué se sabe de la producción restante del Cybertruck

Musk confirmó que las reservas superaban un millón en 2023. Kelley Blue Book, empresa estadounidense de valuación e investigación automotriz conocida por sus guías de precios de autos nuevos y usados, estima ventas de 38.965 unidades en 2024 y 20.237 en 2025 en Estados Unidos, que suman 59.202, según TheStreet. Las cifras no son comparables de forma directa, porque hay que aclarar que una reserva no equivale a una compra.

Musk negó que la camioneta sea deficitaria y atribuyó la decisión al costo de oportunidad de su complejidad frente al valor de producir más Cybercab, según Bloomberg. Para quienes esperan una unidad, falta conocer el criterio con que Tesla asignará los cupos restantes de producción, que la empresa no ha publicado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.