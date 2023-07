Cómo impacta la ley de inmigración en Florida a las coberturas de salud

escuchar

Algunos hospitales de Florida comenzaron a cumplir con la ley de inmigración que entró en vigor el pasado 1º de julio. En los centros médicos que aceptan Medicaid se les pide a los pacientes contestar cuál es su estatus de ciudadanía, ya sea de forma electrónica, en papel o por pregunta verbal, según constataron varios representantes de salud sobre cómo empezó a impactar la medida. Algunos temen que las personas indocumentadas descuiden su bienestar y vidas ante el temor de ser deportadas.

La ley establece que los hospitales con Medicaid deben tener un formulario para indicar si el paciente es ciudadano de los Estados Unidos o no se encuentra legalmente ahí. Asimismo, incluye un descargo de responsabilidad en el que se especifica que la respuesta no afectará al paciente o dará inicio a alguna investigación en su contra.

Al respecto, los legisladores del Partido Republicano defienden que los contribuyentes no deberían pagar la factura de la atención médica de los indocumentados, mientras que los críticos aseguran que la ley causará daños y temores indebidos a los inmigrantes que busquen atención médica.

En septiembre de 2021, el gobernador Ron DeSantis ya había adelantado sus propósitos, cuando pidió a la Agencia de Administración de Atención Médica de Florida (AHCA, por sus siglas en inglés), que comenzara a recopilar datos de hospitales sobre el dinero gastado en la atención de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, ahí se dieron cuenta de que no había una pregunta que llevara a obtener esa información. Eso es principalmente lo que cambia con la nueva ley.

Los hospitales que aceptan Medicaid preguntan en Florida sobre el estatus migratorio de los pacientes Unsplash

Así es el formulario en los hospitales de Florida

Según la Asociación de Hospitales de Florida (FHA, por sus siglas en inglés), la pregunta puede tener diferentes respuestas: ciudadano de los Estados Unidos, no ciudadano que se encuentra legalmente en EE.UU., no se encuentra legalmente en EE.UU. o prefiere no contestar. Asimismo, según Julie Hauser, portavoz de la FHA, “los hospitales pueden decidir el lenguaje exacto y el nivel de detalle de las cláusulas de exención de responsabilidad”, especificó en declaraciones citadas por Tallahassee Democrat.

AdventHealth, que tiene una red hospitales en Orlando y Ocala, incluye lo siguiente: “Usted no está obligado a presentar ningún documento o papeles para verificar sus respuestas a estas preguntas”. Asimismo, subraya: “No se incluirá en este informe ninguna información específica que le identifique”. Por último, se le indica al paciente que firme el formulario, para que reconozca que lo leyó y entendió, según constata el medio citado. A los servicios de emergencia que reciben los indocumentados se les da un código en el Sistema de Información de Gestión de Medicaid.

Los hospitales del Medicaid serán los principales en aplicar el nuevo estatuto Archivo

Ahora, los hospitales deberán presentar un informe a AHCA de cuántos pacientes indocumentados tuvieron en cada trimestre. Cabe destacar que la ley no se aplica a otros proveedores de atención médica, centros de atención urgente o clínicas de aborto.

El precio para los contribuyentes de Florida

Sobre su propia experiencia, Yared Vázquez, un médico que tiene una clínica en Lutz y no está obligado a presentar un informe al estado, compartió con Axios que el temor es generalizado. Desde que la ley entró en vigor, atendió a menos pacientes indocumentados. Este mes incluso no tuvo ninguno. “Los inmigrantes siguen por aquí. Siguen haciendo su trabajo, pero ven la asistencia sanitaria como un peligro para su sueño americano”.

Asimismo, Roxey Nelson, vicepresidenta ejecutiva del mayor sindicato de trabajadores de la salud de Florida, aseguró que la confusión por las falsas represalias podría tener efectos en los costos sanitarios para los contribuyentes: “Si la gente pospone la atención preventiva por miedo, más tarde se presentará en las salas de emergencia con necesidades críticas de atención”, destacó en declaraciones citadas por el mismo medio.

LA NACION