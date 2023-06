El presidente de un sistema de salud en Florida aclara si los indocumentados serán denunciados o no al ir al hospital

escuchar

Conforme el 1º de julio se acerca, la preocupación crece entre los inmigrantes en Florida, porque ese día entrará en vigor la ley SB1718, que contempla fuertes medidas para frenar la inmigración ilegal en el estado. Uno de los puntos principales es que, a partir de esa fecha, los hospitales que reciben ayuda federal, particularmente del programa Medicaid, recopilarán datos de los indocumentados a los que les presten servicios. Ante las dudas y el temor generados por cómo será la implementación, Carlos Migoya, presidente del Sistema de Salud Jackson, abordó qué ocurrirá en hospitales como el Jackson Memorial.

De acuerdo con lo que establece la medida, dichos hospitales recopilarán la información y se la darán al estado cada cierto tiempo, tras hacer un informe detallado de cuántos indocumentados atendieron y el costo de la atención médica prestada. Para conocer ese número, las instituciones usarán el formulario de admisión acompañado de una declaración. Al respecto, la ley dicta: “La consulta debe ir seguida de una declaración de que la respuesta no afectará la atención del paciente ni dará como resultado un informe del estatus migratorio del paciente a las autoridades”.

Por lo tanto, es importante destacar que el proceso no significa que las personas indocumentadas no puedan recibir los servicios de un hospital. De acuerdo con el presidente del Sistema de Salud Jackson, el 1º de julio llevarán los procesos como siempre. “Formas y cambios en el Jackson no hay ninguno. Nosotros en este momento tenemos que capturar la información sobre los pacientes. El paso que va a haber el 1º de julio es el mismo paso que ha habido aquí por los últimos veinte años”, dijo en declaraciones para Univision.

Los formularios no tendrán ninguna aplicación penal, de acuerdo con las autoridades Unsplash

De esta manera, las personas que vayan a los hospitales recibirán atención sin importar su estatus migratorio y tampoco se informará a las autoridades sobre la presencia de algún indocumentado. “En ningún momento hemos dado ni vamos a dar información de ningún individuo, ni aquí hay nadie mirando el sistema de residencia. Eso nunca ha pasado aquí, ni va a pasar”, destacó Migoya, quien también espera que la aplicación de la ley no afecte el acceso a la salud pública para los inmigrantes ilegales, dado que el uso de la información no cambiará.

Asimismo, Kelly Vega, abogada de inmigración, declaró para Telemundo 31 que “un hospital no puede negarle los servicios médicos a una persona por su estatus migratorio. Esta discriminación no puede pasar, lo que sí es que le van a pedir información sobre su estatus, pero en ese preciso momento el hospital no está obligado a reportarla de forma inmediata”.

Algunos inmigrantes temen sobre cómo se usará su información en los hospitales a partir del 1º de julio Unsplash

Por lo tanto, Vega hizo énfasis en la interpretación literal de la ley. “Según lo puso DeSantis, como lo redactó, es solo para llevar el cálculo de cuánto dinero se usa en las personas indocumentadas y no con un fin de ir a arrestar a la persona o que tenga un castigo por estar en EE.UU. de forma irregular”, aclaró. La letrada instó a las personas indocumentadas a no tener miedo de atenderse en un hospital porque “no los van a llevar arrestados ni va a pesar nada. La única manera en que esto puede pasar es si comete un delito”, cerró.

LA NACION