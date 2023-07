¿Cómo es la pregunta que hacen en algunos de los hospitales de Florida sobre el estatus migratorio?

escuchar

Todos los hospitales de Florida que reciben ayuda federal, en especial del programa Medicaid, están obligados a registrar el estatus migratorio de cualquier paciente que requiera el servicio, ante la entrada en vigor de la ley SB1718. Lo anterior dificulta el acceso a la atención médica, dado que miles de indocumentados temen asistir a cualquier centro hospitalario por el temor a ser deportados. No obstante, expertos en materia legal aseguran que los inmigrantes pueden negarse a dar esta información si así lo desean.

La ley exige que el personal del hospital haga una recopilación de datos de cada persona antes de ingresarla, en donde habrá una pregunta para saber si está de forma legal o no en Estados Unidos. Sin embargo, luego del cuestionario se incluirá una declaración que indica que “la respuesta no afectará la atención del paciente ni dará como resultado un informe del estatus migratorio a las autoridades”, según se dicta en la legislación.

Además, los indocumentados tienen el poder de limitarse a decir que no quieren dar esa información. Susan L. Valdés, activista representante del distrito 64 de Florida, explicó para Univision que en la pregunta habrá varias opciones de respuesta y una de ellas será la de “no quiero declarar”. Estas instituciones no tienen la facultad para informar a las autoridades sobre la presencia de algún indocumentado. “En ningún momento hemos dado ni vamos a dar información de ningún individuo, ni aquí hay nadie mirando el sistema de residencia. Eso nunca ha pasado aquí, ni va a pasar”, aseguró Carlos Migoya, presidente del Sistema de Salud Jackson, sobre este punto.

Los hospitales del Medicaid serán los principales en aplicar el nuevo estatuto Archivo

Para la administración que encabeza el gobernador Ron DeSantis lo más importante es saber cuánto es lo que se gasta en brindarles servicios hospitalarios a las personas irregulares, no deportarlas. Con ese objetivo, cada hospital deberá enviar un informe trimestral a la Administración del Cuidado de la Salud del estado para detallar la cantidad de pacientes de cada categoría que fueron atendidos en el lugar.

Por otro lado, que un extranjero esté de forma irregular en territorio estadounidense no significa que no pueda ir al médico. La nueva ley no exige que se les nieguen los servicios con base a su estatus migratorio. Todas las personas serán atendidas con normalidad aun con el nuevo mandato en vigencia, de acuerdo con Migoya: “Formas y cambios en el Jackson no hay ninguno. Nosotros en este momento tenemos que capturar la información sobre los pacientes. El paso que va a haber el 1º de julio es el mismo paso que ha habido aquí por los últimos veinte años”.

¿Pueden arrestar a un indocumentado en los hospitales de Florida?

Ante el temor de miles de extranjeros que están de forma ilegal en EE.UU., algunos expertos en migración alertaron sobre cuáles son sus derechos en el país. El abogado José Guerrero le dijo al medio citado que aun si el paciente decide declarar que es indocumentado, no lo pueden arrestar porque para eso las autoridades deben portar una orden judicial, de lo contrario, no pueden proceder.

Los indocumentados todavía pueden asistir al médico en Florida, la ley no cambia esa posibilidad Shutterstock

Además, recalcó que los encargados de hacer cumplir esta nueva medida serán las autoridades estatales de Florida, quienes no tienen la facultad para deportar a nadie. No se verá involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), por lo tanto, solo habrá riesgo de detención si el migrante comete algún delito: “Los oficiales estatales no son el gobierno federal. Quien tiene la información de tu estatus migratorio, si es que la tiene, sería el gobierno federal, en este caso ICE, pero los oficiales estatales solamente te detendrán si cometes un crimen”.

