Cómo queda la lista del FBI tras la muerte de “Niño Guerrero” y los más buscados de Tren de Aragua
Estados Unidos mantiene la búsqueda de otros presuntos miembros de la organización criminal
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La muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, eliminó al rostro más visible de Tren de Aragua. Sin embargo, las autoridades estadounidenses continúan la búsqueda de otros presuntos integrantes de la organización criminal nacida en Venezuela. Entre ellos aparece Giovanni Vicente Mosquera Serrano, quien integra actualmente la lista de los Diez fugitivos más buscados del FBI.
Giovanni Vicente Mosquera Serrano, el integrante de Tren de Aragua que busca el FBI
Giovanni Vicente Mosquera Serrano ingresó al listado en junio de 2025. Según la agencia, fue el primer integrante de Tren de Aragua incorporado a ese registro, reservado para casos considerados prioritarios por las autoridades federales.
El FBI lo busca por cargos relacionados con narcotráfico internacional y por una presunta conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Además, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) ofrece una recompensa de hasta tres millones de dólares por información que permita su captura o condena.
Las autoridades sostienen que habría participado en operaciones para transportar cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos.
Cómo es la lista de los Diez fugitivos más buscados del FBI
La lista de los Diez fugitivos más buscados del FBI fue creada en 1950 y reúne a personas acusadas de delitos graves que permanecen prófugas.
Actualmente incluye a diez personas buscadas por homicidio, narcotráfico, crimen organizado y fraude internacional. Además de Mosquera Serrano, aparecen nombres como Yulan Adonay Archaga Carías, presunto líder de la MS-13 en Honduras; Wilver Villegas-Palomino, señalado como integrante del ELN colombiano; y Ruja Ignatova, conocida por el caso de la criptomoneda OneCoin.
Según datos del FBI, más de 500 fugitivos pasaron por este listado desde su creación y la mayoría fueron detenidos o localizados.
El otro hombre cercano a Niño Guerrero que busca Estados Unidos
Además de Mosquera Serrano, Estados Unidos mantiene activa la búsqueda de Yohan José Romero, conocido como “Johan Petrica” o “El Johan”.
Washington anunció en 2024 una recompensa de hasta US$4 millones por información que permita localizarlo. Diversos reportes lo ubican entre los colaboradores más cercanos de Niño Guerrero dentro de la estructura de Tren de Aragua.
También fue vinculado con actividades de minería ilegal y con operaciones atribuidas a la organización en el sur de Venezuela. A diferencia de Mosquera Serrano, Romero no integra actualmente la lista de los Diez fugitivos más buscados del FBI, aunque se mantiene como uno de los objetivos de las autoridades estadounidenses.
Qué pasó con Niño Guerrero, jefe de Tren de Aragua
El pasado 13 de junio, el presidente Donald Trump anunció que Niño Guerrero murió como resultado de un operativo en Venezuela.
Durante años, Guerrero fue señalado por Estados Unidos como el principal líder de Tren de Aragua, una organización a la que Washington atribuye delitos como narcotráfico, trata de personas, secuestros, extorsión y tráfico de armas en distintos países de América. Antes de su muerte, sobre él pesaba una recompensa de hasta US$5 millones por información que condujera a su captura.
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