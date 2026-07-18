Noticias de Florida hoy: confirman operativos con el ICE por el partido del tercer lugar del Mundial en Miami
El DHS anticipó tareas contra falsificaciones, trata y narcotráfico, pero no anunció una redada migratoria específica para el encuentro
El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra se disputará el sábado en Miami Gardens bajo el esquema general de seguridad federal aplicado durante el torneo. El gobierno anunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y su división de Investigaciones de Seguridad Nacional mantendrían presencia durante la competencia, pero no confirmó un operativo migratorio específico para este encuentro.
Florida y el Mundial 2026: cuál será el rol del ICE durante el partido entre Francia e Inglaterra
De acuerdo con CBS News, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, dejó claro antes del comienzo del torneo que la presencia del ICE en los estadios no tendría como objetivo realizar redadas masivas.
El funcionario sostuvo que la agencia seguirá con sus responsabilidades legales, aunque remarcó que su misión principal durante la competencia internacional es colaborar con la seguridad del campeonato.
En ese contexto, Mullin explicó que el trabajo del organismo también abarca la detección de productos falsificados, entradas apócrifas y mercadería ilegal que suele aparecer en grandes acontecimientos deportivos.
Además, indicó que los agentes pueden intervenir cuando existan personas buscadas por delitos graves o individuos identificados mediante mecanismos de cooperación internacional, pero aclaró que el objetivo del operativo no consiste en recorrer los estadios para hacer arrestos indiscriminados por cuestiones migratorias.
Florida: cómo evolucionaron los operativos durante el Mundial 2026
El desarrollo del campeonato confirmó, en líneas generales, el esquema que había anticipado el DHS meses antes. Según un análisis publicado por Politico, las advertencias formuladas antes del inicio del torneo acerca de una posible presencia agresiva del ICE en los estadios no terminaron materializándose.
La publicación de Politico señala que, durante las primeras semanas del campeonato, la agencia prácticamente quedó fuera de las tareas visibles de control de multitudes. En cambio, concentró buena parte de sus esfuerzos en operaciones conjuntas con fuerzas federales, estatales y locales destinadas a combatir delitos como la falsificación de productos oficiales, la venta de entradas fraudulentas y las redes de trata de personas que suelen aprovechar la llegada de cientos de miles de visitantes internacionales.
El informe también destaca que incluso dirigentes del Partido Demócrata, que meses atrás habían expresado preocupación por un posible endurecimiento de los controles migratorios durante el torneo, reconocieron públicamente que no se registraron incidentes significativos relacionados con actuaciones del ICE dentro en relación con los partidos.
Francia e Inglaterra jugarán el tercer del Mundial 2026 puesto en Miami
La información oficial de la FIFA indica que el partido por el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentará a Francia e Inglaterra el sábado 18 de julio en el Estadio Miami, ubicado en la ciudad homónima de Florida.
El encuentro corresponde al partido número 103 del torneo y tendrá como árbitro principal a Jesús Valenzuela Sáez, mientras que el cuarto árbitro será Jalal Jayed.
Según el horario oficial informado por la FIFA, en los distintos husos de Estados Unidos, el partido comenzará de la siguiente manera:
- Hora del Este (ET): 17 hs
- Hora Central (CT): 16 hs
- Hora del Pacífico (PT): 14 hs
La organización también confirmó que la transmisión para el público estadounidense estará disponible a través de:
- Fox
- Fox One
- Universo NBC
- Telemundo
- Peacock
- 1
Fuerte crítica de Búsqueda a los uruguayos que alentaron contra la Argentina: “Somos un pueblo envidioso y desconfiado”
- 2
El tiburón blanco macho más grande jamás monitoreado en el Atlántico reaparece en EE.UU. tras meses sin dar señales
- 3
El Gobierno simplificó las compras al exterior y facilita las exportaciones de las pymes por correo
- 4
Mercado digital: lanzaron una novedosa plataforma para invertir en vacas