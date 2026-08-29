Condenan a un exoperador del teleprompter de Trump por apostar sobre sus discursos

WASHINGTON.– Un exoperador de teleprompter de la Casa Blanca, acusado de utilizar información privilegiada para realizar apuestas, fue obligado a devolver más de 100.000 dólares en ganancias y a pagar una multa de 65.000 dólares como parte de un acuerdo con las autoridades.

El acuerdo con la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés), anunciado el viernes, también le impuso a Gabriel Pérez una prohibición de tres años para operar en los mercados.

Pérez fue suspendido de su empleo en la Casa Blanca después de que surgieran informes en julio pasado de que utilizaba su cargo para apostar sobre lo que Donald Trump diría en sus discursos.

Donald Trump da un discurso en la Casa Blanca frente a decenas de cámaras Saul Loeb - Pool AFP

La comisión determinó que Pérez ganó 107.500 dólares en mercados de predicción apostando por palabras y frases que aparecerían en los discursos de Trump entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 a través de Kashi, una de las principales plataformas de apuestas de Estados Unidos.

La CFTC consideró que Pérez se apropió indebidamente de información reservada, y calificó el caso como una operación de “insider trading”.

Pérez reconoció algunas de estas operaciones en una entrevista con los reguladores. Los investigadores de la CFTC dijeron haber descubierto que Pérez hizo apuestas sobre más de una docena de discursos de Trump, entre ellos un discurso en enero en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza o su discurso en marzo durante una ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en la Casa Blanca.

“En su puesto, Pérez tenía acceso a los discursos presidenciales antes de que estos fueran pronunciados y se apropió indebidamente de dicha información, incumpliendo su deber de confianza y lealtad”, según la comisión.

Donald Trump en el Foro Económico de Davos, en enero, una de las presentaciones donde hizo dinero el operador del teleprompter Markus Schreiber - AP

El acuerdo le exigió a Pérez devolver la totalidad de sus ganancias por las apuestas, así como pagar la multa civil de 65.000 dólares, una cifra que según la comisión se redujo gracias a su “cooperación ejemplar”. También tendrá prohibido operar en esos mercados durante tres años.

Cuando se conocieron los detalles el 16 de julio, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó el hecho de “lamentable” y “vergonzoso”. “El presidente está al tanto del caso del operador del teleprompter, y el empleado se encuentra actualmente en licencia sin goce de sueldo”, añadió.

Kalshi, cuyos sistemas de vigilancia habían detectado operaciones inusuales y posteriormente remitieron el caso a las autoridades, colaboró con la investigación.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con reporteros tras conocerse el caso de las apuestas, el 16 de julio pasado Julia Demaree Nikhinson - AP

“Nuestro equipo de vigilancia detectó de inmediato estas operaciones y las remitió a la CFTC, y estamos cooperando y colaborando con los reguladores”, declaró Bobby DeNault, jefe de cumplimiento de Kalshi.

Pérez era uno de los operadores del teleprompter del mandatario desde su primera campaña presidencial, en 2016, cuando el magnate republicano ganó las elecciones frente a la candidata demócrata Hillary Clinton. Pérez solía ser quien revisaba por última vez casi todos los discursos de Trump y quien se encargaba de hacer los últimos cambios que le pide el presidente antes de dar un discurso.

Como explicaron los investigadores, a veces Pérez cambiaba las apuestas en medio del discurso de Trump cuando se daba cuenta que Trump ya no seguía el teleprompter y que no iba a decir una palabra sobre la cual Pérez había apostado.

Trump es conocido por sus improvisaciones. “Ya saben, cuando subes aquí, te arriesgas mucho, especialmente yo, porque me salgo del teleprompter como en el 80% de las ocasiones”, dijo el presidente durante un discurso en enero ante el Club Económico de Detroit.

El soldado Gannon Ken Van Dyke lucró con la captura de Nicolás Maduro

El caso de utilizar información privilegiada en plataformas de predicción tiene dos antecedentes este año. Un soldado del Ejército de Estados Unidos fue acusado de realizar apuestas relacionadas con la captura de Nicolás Maduro en Polymarket, otra de estas plataformas, poco antes del operativo de las fuerzas especiales que detuvo al dictador venezolano en Caracas.

Gannon Ken Van Dyke, soldado en servicio activo con base en Fort Bragg, Carolina del Norte, abrió una cuenta en Polymarket a fines de diciembre y habría obtenido más de 400.000 dólares por la apuesta sobre Maduro.

En junio, los reguladores federales también iniciaron una investigación sobre el exdiputado George Santos por un posible uso de información privilegiada en Kalshi.

Agencias AP, ANSA y Reuters