Confirmada la alerta en Dallas por calor excesivo: a cuánto sube la temperatura hoy en Texas

Texas atravesará este martes una jornada marcada por condiciones meteorológicas muy diferentes, según la región. Mientras Dallas registrará temperaturas elevadas, el centro y el sudoeste del estado enfrentarán lluvias persistentes y un creciente riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en las zonas cercanas al río Guadalupe. El panorama forma parte de un sistema más amplio que llevará aire muy cálido desde el oeste hacia el este de Estados Unidos y favorecerá tormentas intensas en distintos puntos de ese país.

Temperatura en Dallas durante España vs. Francia por el Mundial 2026

En Dallas, la jornada de este martes también estará marcada por las altas temperaturas, aunque con valores inferiores a otras zonas del estado.

Satélite De La NOAA Hoy

El pronóstico anticipa una temperatura máxima de 88°F (31°C) y una mínima de 73°F (23°C), en un contexto de cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvia del 23% a lo largo del día.

Si bien la ciudad quedará al margen de los registros más extremos previstos para otras regiones de Texas, el ambiente continuará siendo cálido y húmedo desde las primeras horas de la mañana, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse hidratado y limitar la exposición prolongada al calor durante las horas de mayor temperatura.

El pico diario de calor se dará justo durante el encuentro de España vs Francia por las semifinales del Mundial 2026. A las 14hs local, se espera que los termómetros se ubiquen en los 88°F (31°C).

La ola de calor amenaza al noreste de EE.UU. con máximas de 100 °F

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), una potente zona de alta presión en niveles altos de la atmósfera continuará desplazándose hacia el este durante las próximas jornadas.

Este patrón será el responsable de mantener una ola de calor anómala desde las Grandes Llanuras hasta la región de los Grandes Lagos, al mismo tiempo que el aire extremadamente cálido comenzará a expandirse sobre el noreste del país.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 95°F (35°C) y 105°F (41°C) en sectores del norte de las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, donde incluso podrían romperse varios récords diarios de temperatura máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte sobre una potente zona de alta presión que elevará las temperaturas en el norte de las Grandes Llanuras y el Medio Oeste NWS

Aunque un frente frío empezará a acercarse desde Canadá, el alivio térmico será limitado durante este martes y recién comenzará a sentirse con mayor fuerza hacia el miércoles en algunas zonas cercanas a la frontera.

La expansión del calor también llegará durante la jornada a Nueva Inglaterra, donde los registros se ubicarán cerca de los 100°F (38°C) en distintos sectores. Posteriormente, el aire extremadamente cálido avanzará hacia la región del Atlántico Medio, donde para el miércoles incluso serán posibles temperaturas superiores a los tres dígitos en grados Fahrenheit.

Riesgo de tornados, granizo y ráfagas destructivas en Nueva York y Nueva Inglaterra

Según el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), el mayor riesgo de tiempo severo durante este martes se concentrará sobre sectores del noreste de Estados Unidos, donde existe un nivel de riesgo mejorado para tormentas severas.

Las condiciones atmosféricas favorecerán el desarrollo de tormentas durante la tarde sobre el norte del estado de Nueva York y gran parte del norte de Nueva Inglaterra. El ingreso de aire muy húmedo, combinado con un sistema frontal y fuertes vientos en altura, permitirá la formación de sistemas organizados capaces de evolucionar rápidamente.

Entre los principales fenómenos previstos se destacan:

Ráfagas destructivas superiores a 70 millas por hora (113 km/h).

superiores a 70 millas por hora (113 km/h). Caída de granizo de gran tamaño.

de gran tamaño. Posibilidad de superceldas.

Riesgo de tornados, entre los que se incluye alguno de intensidad significativa, especialmente desde el norte de Nueva York hacia Vermont y el noroeste de Maine.

El SPC también prevé tormentas aisladas con potencial severo sobre sectores de las Montañas Rocosas del Norte y las Altas Llanuras del Norte, principalmente en Montana, donde serán posibles ráfagas intensas y granizo durante la tarde.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) emitió un riesgo mejorado para el norte de Nueva York y Nueva Inglaterra SPC

Texas enfrenta varios días de lluvias intensas y posibles inundaciones repentinas

El panorama más preocupante en materia de precipitaciones se desarrollará sobre el centro y el sudoeste de Texas. De acuerdo con el NWS, un frente casi estacionario permanecerá instalado sobre el sur del país norteamericano mientras varias perturbaciones atmosféricas interactuarán con esa frontera, lo que favorecerá sucesivas rondas de tormentas.

Los pronósticos estiman acumulados generales de entre seis pulgadas (15 centímetros) y ocho pulgadas (20 centímetros), aunque de forma localizada podrán superarse las diez pulgadas (25 centímetros) durante los próximos días. Con el suelo cada vez más saturado, aumentará significativamente el riesgo de inundaciones repentinas potencialmente peligrosas.

Hill Country y Big Bend quedan bajo amenaza por inundaciones peligrosas

De acuerdo con Fox Weather, millones de personas permanecerán bajo amenaza de inundaciones durante varios días debido a un patrón atmosférico que favorecerá lluvias reiteradas sobre el sur del país.

Las alertas de vigilancia por inundaciones permanecerán vigentes hasta el jueves para amplias zonas del centro y sudoeste de Texas, donde se incluyen ciudades como Austin, Kerrville y Del Rio, donde el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la posibilidad de crecidas que podrían poner en riesgo la vida.

La situación será especialmente delicada en sectores cercanos al río Guadalupe, dentro de Hill Country, una región que todavía conserva alta vulnerabilidad tras las inundaciones de julio de 2025, que dejaron 135 muertos en Texas.

En el condado de Medina, las autoridades locales ya verifican múltiples caminos cubiertos por agua luego de que las estimaciones de radar indicaran alrededor de nueve pulgadas (23 centímetros) de lluvia acumulada en apenas seis horas cerca de Hondo.

Para este martes, Fox Weather señala que la mayor preocupación se concentrará sobre un sector reducido del sudoeste de Texas, especialmente alrededor de Del Rio, donde existirá un riesgo de nivel tres sobre cuatro. Allí podrían registrarse acumulaciones cercanas a diez pulgadas (25 centímetros) y tasas de precipitación de entre tres pulgadas (ocho centímetros) y cuatro pulgadas (diez centímetros) por hora durante las tormentas más intensas.