Cambia el pronóstico: se vienen nueve tormentas y cuatro huracanes en el Atlántico

La previsión para la temporada en el Atlántico, que comenzó el 1° de junio y finalizará el 30 de noviembre, se actualizó tras la publicación de nuevos datos climáticos correspondientes a julio. El ajuste fija una expectativa de nueve tormentas con nombre y cuatro huracanes, basado en la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas registradas en las últimas semanas.

Qué se prevé para la temporadas de huracanes

Cuando se difundió el primer informe, a finales de mayo, la estimación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA, por sus siglas en inglés) contemplaba entre ocho y 14 tormentas con nombre, de tres a seis huracanes y entre uno y tres ciclones de categoría mayor. En ese momento también se asignó una probabilidad del 55% a que la actividad ciclónica quedara por debajo del promedio histórico.

De acuerdo con el pronóstico actualizado al 8 de julio de la Universidad Estatal de Colorado (CSU, por sus siglas en inglés), la temporada de huracanes del Atlántico tendrá una actividad muy por debajo del promedio histórico. La revisión mantiene las proyecciones dentro de los rangos planteados en mayo, aunque incorpora cifras más precisas luego de observar el fortalecimiento del fenómeno de El Niño.

Este evento es considerado el principal factor que influirá sobre el desarrollo de la temporada que hasta el momento marca:

Un total de nueve tormentas con nombre

Cuatro huracanes

Un huracán de categoría tres, cuatro o cinco

El Niño gana intensidad y modifica el escenario climático

El informe del Centro de Predicción Climática de la NOAA, publicado el 9 de julio, indicó que El Niño permanece activo y se fortalecerá aun más durante los próximos meses. Las proyecciones oficiales estimaron un 97% de probabilidad de que se prolongue hasta los primeros meses de 2027. Además, le otorgaron un 81% de posibilidades de que alcance la categoría de evento muy fuerte entre octubre y diciembre del presente año.

Los registros más recientes mostraron un incremento de la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial, con anomalías superiores a +1,0°C en amplias zonas de la región central y oriental. El índice Niño-3.4 también reflejó este comportamiento al ubicarse alrededor de +1,2°C.

Los nombres de los ciclones tropicales del Atlántico de 2026 NOAA

Esto quiere decir que el sistema acoplado océano-atmósfera reflejó un fortalecimiento de El Niño. Esta intensificación no solo se manifiesta en el calor del agua, sino también en cambios atmosféricos como las anomalías de los vientos del oeste en niveles bajos y una mayor nubosidad en el Pacífico central.

Estas condiciones suelen aumentar la cizalladura vertical del viento sobre el Atlántico tropical. El proceso dificulta que las tormentas logren organizarse y evolucionen hasta convertirse en huracanes de mayor intensidad, motivo por el cual este evento suele reducir la actividad ciclónica en esa cuenca.

Por esa razón, los organismos meteorológicos continúan con la evaluación de cómo evolucionará el fenómeno durante los meses de mayor actividad de la temporada. La intensidad del evento puede modificar el comportamiento habitual de la circulación atmosférica en distintas regiones.

Los investigadores atribuyen esta reducción a la formación de un evento de El Niño de gran intensidad, el cual genera vientos cortantes que dificultan el desarrollo de tormentas tropicales JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Qué probabilidades hay de que un huracán toque tierra en EE.UU. si se mantiene el fenómeno de El Niño fuerte

Si se mantiene un fenómeno de El Niño fuerte durante el pico de la temporada, las probabilidades de que un huracán impacte las costas de EE.UU. son considerablemente más bajas que el promedio histórico. El informe de la CSU indicó que:

Toda la costa continental de EE.UU. mantiene un 17% de las probabilidades de que un huracán de categoría tres, cuatro o cinco toque tierra.

de las probabilidades de que un huracán de categoría tres, cuatro o cinco toque tierra. La costa Este, incluso la península de Florida, mantiene un 8% .

. La costa del Golfo (desde el Panhandle de Florida hacia el oeste hasta Brownsville) se mantiene en un 10%.

Estas probabilidades se consideran “muy por debajo de lo normal”. El informe también detalló la posibilidades de que cualquier huracán (no solo los mayores) pase a menos de 50 millas (80 kilómetros) de estados costeros específicos como:

Florida tiene una probabilidad del 24%

Texas del 14%

Louisiana del 15%

Carolina del Norte del 15%

Alabama del 11%

A pesar de estos pronósticos que indican una actividad reducida, los expertos enfatizaron que los residentes de las zonas costeras deben realizar preparativos completos. Según explicaron, basta con que un solo huracán toque tierra en una ubicación específica para que la temporada sea desastrosa para esa comunidad.