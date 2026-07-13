Alerta oficial en Texas: el gobernador Abbott activa recursos estatales por riesgo de inundaciones

El estado de Texas se preparará para varios días de condiciones meteorológicas adversas luego de que el gobernador Greg Abbott ordenara la activación de recursos de respuesta de emergencia ante la amenaza de lluvias intensas e inundaciones repentinas. El pronóstico anticipa un escenario de tormentas persistentes que afectará a distintas regiones del estado durante gran parte de la semana, por lo que las agencias estatales apoyarán las operaciones de respuesta de los gobiernos locales.

Greg Abbott moviliza equipos de emergencia por el riesgo de inundaciones en Texas

De acuerdo con un comunicado oficial de la oficina del gobernador, Greg Abbott instruyó a la Texas Division of Emergency Management (TDEM) para poner en marcha recursos estatales de respuesta para posibles emergencias relacionadas con lluvias intensas e inundaciones repentinas que podrían desarrollarse en diferentes puntos de Texas durante los próximos días.

Satélite De La NOAA Hoy

“El Estado de Texas desplegará todos los recursos necesarios para ayudar a los funcionarios locales a responder al potencial clima severo y a las inundaciones repentinas en todo el estado”, expresó Abbott.

Además, pidió a la población mantenerse atenta a los pronósticos locales, seguir las recomendaciones de las autoridades estatales y municipales y tener presente el mensaje de prevención: “Da la vuelta, no te ahogues”, utilizado para advertir que no se deben cruzar caminos inundados.

Big Bend y Hill Country concentran la amenaza de lluvias intensas

Según informó Fox Weather, el patrón meteorológico previsto para esta semana favorecerá varios días consecutivos de tormentas intensas sobre Texas, la costa del Golfo y otros estados del sur del país norteamericano.

La inestabilidad es causada por la interacción entre un frente frío que desciende hacia el sur y la llegada de aire cálido y altamente húmedo desde el Golfo de México SPC

La combinación entre un frente frío que avanzará hacia el sur y el aire cálido y muy húmedo proveniente del Golfo de México generará un ambiente propicio para precipitaciones persistentes.

El medio indicó que millones de personas podrían verse alcanzadas por las lluvias, especialmente en las regiones de Big Bend y Hill Country, donde las tormentas tenderán a desplazarse repetidamente sobre las mismas áreas, lo que incrementará el peligro de inundaciones repentinas.

La amenaza también abarcará sectores vulnerables ubicados a lo largo del Río Guadalupe, en Texas Hill Country, una región marcada por las devastadoras inundaciones registradas durante el 4 de julio del año pasado, episodio que causó 135 muertes.

Qué ciudades y estados están bajo riesgo de inundaciones repentinas

De acuerdo con el pronóstico difundido por Fox Weather, el Weather Prediction Center (WPC) emitió para el lunes un nivel dos de cuatro de riesgo de inundaciones repentinas en una extensa franja que se extenderá desde el oeste de Carolina del Norte hasta la región de Big Bend, en Texas.

Dentro del estado texano, el área bajo vigilancia incluirá gran parte del centro y del oeste, además de ciudades como Houston, Austin, San Antonio y sectores del área metropolitana de Dallas. También se verán comprendidas regiones de Luisiana, Oklahoma, Misisipi, Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia.

Para el martes, la amenaza principal tenderá a concentrarse sobre las llanuras texanas, lo que incluirá nuevamente a Austin y San Antonio, mientras que las tormentas continuarán desarrollándose en distintos sectores del sureste de Estados Unidos.

Las regiones de Hill Country y Big Bend se encuentran bajo vigilancia prioritaria, ya que las tormentas tienden a desplazarse repetidamente sobre las mismas áreas NWS

Hasta ocho pulgadas de lluvia podrían caer en el oeste y sudoeste texano

Hacia la mitad de la semana, el escenario podría complicarse aún más en el oeste y sudoeste de Texas, donde se incluye Hill Country, donde las proyecciones meteorológicas señalan acumulados de entre cinco y ocho pulgadas (12,7 y 20,3 centímetros) de lluvia.

En esas zonas, el WPC mantendrá un nivel tres de riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en sectores de Big Bend, en zonas situadas al oeste y al norte de San Antonio. De acuerdo con Fox Weather, existe una alta probabilidad de que deban emitirse vigilancias por anegamientos a medida que evolucione el sistema.