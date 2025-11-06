Consejo de Seguridad de la ONU levanta sanciones contra presidente sirio

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este jueves una resolución de Estados Unidos para levantar las sanciones contra el presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, días antes de su visita a la Casa Blanca.

Donald Trump recibirá a Al Sharaa el 10 de noviembre, un encuentro que supondrá la primera visita de un jefe de Estado sirio a la Casa Blanca.

El Consejo de Seguridad decidió que Al Sharaa y su ministro de Interior, Anas Hasan Khattab, sean retirados de la lista de sanciones a individuos y grupos vinculados al Estado Islámico y Al Qaida, que están sujetos a una prohibición de viaje, congelación de activos y embargo de armas.

