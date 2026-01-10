EE.UU. lanzó un nuevo ataque “a gran escala” en represalia a los jihadistas de ISIS en Siria

WASHINGTON.-Estados Unidos y fuerzas aliadas lanzaron una serie de ataques “a gran escala” contra el grupo Estado Islámico (EI) en Siria, una nueva represalia tras una ofensiva de los jihadistas en diciembre que mató a tres estadounidenses en ese país, informó el sábado Comando Central estadounidense.

“Los ataques de hoy tuvieron como objetivo el EI en toda Siria” y fue parte de la operación Hawkeye, que fue lanzada “como respuesta directa al ataque mortal del EI contra fuerzas de Estados Unidos y Siria en Palmira” el 13 de diciembre, indicó el Comando Central estadounidense en X.

U.S. Central Command says U.S. and partner forces have carried out strikes against ISIS targets in Syria as part of ongoing operations to degrade the group’s capabilities in the region.



La Operación Hawkeye Strike, llamada así por los dos soldados estadounidenses asesinados del estado de Iowa, conocido como “Hawkeye”, comenzó el 19 de diciembre de 2025 como respuesta directa al ataque fatal llevado a cabo por un hombre armado de EI, que mató a dos soldados estadounidenses y un intérprete civil apenas seis días antes.

Los soldados fueron identificados como el sargento Edgar Brian Torres Tovar, de 25 años, de Des Moines, Iowa, y el sargento William Nathaniel Howard, de 29 años, de Marshalltown, Iowa. Ambos eran miembros de la Guardia Nacional de Iowa, que comenzó a desplegar aproximadamente 1800 soldados en Medio Oriente a principios de este año como parte de la Operación Resolución Inherente, la misión estadounidense para derrotar a EI. Otros tres miembros de la Guardia Nacional de Iowa resultaron heridos en el ataque.

Un funcionario estadounidense dijo a la cadena CNN que en la operación del sábado fueron disparadas más de 90 municiones de precisión para alcanzar más de 35 objetivos, utilizando más de dos decenas de aviones.

“Nuestro mensaje sigue siendo contundente: si dañan a nuestros combatientes, los encontraremos y los mataremos en cualquier parte del mundo, sin importar cuánto intenten evadir la justicia”, afirmó el Comando Central de Estados Unidos en el comunicado.

Cientos de tropas estadounidenses siguen desplegadas en Siria como parte de la misión de larga data de Estados Unidos para combatir a EI, una misión que comenzó cuando EI tomó rápidamente el control de una gran parte de Siria e Irak a mediados de la década de 2010. Posteriormente, las operaciones de Estados Unidos y sus aliados, junto con un cambio de régimen en Siria, eliminaron en gran medida ese control territorial.

Aunque los jihadistas fueron derrotados por fuerzas terrestres locales, con el apoyo de bombardeos internacionales, el EI aún mantiene presencia en Siria, especialmente en su vasto desierto.

En diciembre de 2024, al frente de una coalición de grupos rebeldes, Ahmed al-Sharaa, un exjihadista de 43 años, se convirtió en jefe de Estado interino tras haber derrocado al dictador Bashar al Asad, miembro de una estirpe que gobernó Siria con puño de hierro durante más de cinco décadas.

Trump y Al-Sharaa iniciaron luego un proceso de acercamiento que en noviembre pasado incluyó una reunión de ambos mandatarios en Washington.

El objetivo de la Operación Hawkeye es asestar un gran golpe a los remanentes de EI en Siria y frustrar su capacidad de representar una amenaza para las fuerzas estadounidenses en la región.

