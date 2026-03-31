Actualizaciones recientes sobre el conflicto de la TSA y el avance de los controles en los aeropuertos de EE.UU.

Las filas en los puntos de control de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) mostraron una mejora en distintos aeropuertos de Estados Unidos después de varias semanas de demoras asociadas al cierre parcial del gobierno federal que aún continúa. La principal razón del cambio fue el inicio del pago retroactivo a miles de agentes.

Qué cambió en los controles de la TSA en los aeropuertos de EE.UU.

Durante la etapa más crítica del conflicto, algunos aeropuertos reportaron esperas de hasta cuatro horas. Ese escenario comenzó a revertirse cuando el personal recibió la confirmación de que volvería a percibir sus salarios, lo que redujo el ausentismo y permitió reabrir más carriles de control.

Así se veían las largas filas en el Aeropuerto de Texas

De acuerdo con CNN, la mejora más visible se reflejó en los tiempos de espera:

En los principales aeropuertos de Nueva York, los controles pasaron a ubicarse por debajo de los 30 minutos .

. En Los Ángeles y en el aeropuerto Ronald Reagan de Washington, las filas descendieron a menos de diez minutos en varios accesos .

. Houston, uno de los focos del problema durante la crisis, también registró una baja. El aeropuerto George Bush Intercontinental seguía por encima de los niveles habituales, pero ya no mostraba las demoras de varias horas que habían marcado jornadas anteriores .

. En Baltimore/Washington, además, los cuatro puestos de control de la TSA volvieron a operar .

. El aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta mantuvo advertencias públicas sobre largas demoras, aunque en algunos momentos las filas visibles parecían menores.

Tras el cierre parcial del gobierno, agentes de la TSA enfrentaron faltas de pago, lo que derivó en el aumento de ausencias en los aeropuertos LM Otero - AP

El conflicto de la TSA dejó secuelas entre los trabajadores

Detrás de la mejora en los aeropuertos, la situación del personal sigue como uno de los puntos más sensibles. Según CNN, cerca de 61.000 empleados de la TSA estuvieron sin cobrar desde el inicio del cierre parcial en febrero, lo que generó problemas de pago de alquiler, deuda con tarjetas de crédito y dificultades para cubrir gastos básicos.

Muchos trabajadores le indicaron al medio estadounidense que utilizaron préstamos o agotaron sus recursos para sostener consumos esenciales como alimentos, combustible o medicamentos. Incluso con la reanudación de los pagos, algunos empleados seguían sin tener certeza sobre cuándo recibirían la totalidad de lo adeudado o si el próximo salario llegaría en fecha.

El ausentismo bajó después del anuncio oficial, pero el sistema ya sufrió una pérdida de personal. Cerca de 500 trabajadores dejaron sus puestos.

“Se trata de un desastre natural causado por el Congreso”, dijo a CNN Johnny Jones, secretario-tesorero de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, que representa a los trabajadores de la TSA.

El sistema continúa bajo presión en varios puntos de EE.UU. y el sindicato del sector sostiene que el problema excede el pago atrasado, ya que el cierre dejó efectos financieros y operativos que todavía condicionan la actividad.

“En los últimos cinco meses, hemos estado cerrados el 50% del tiempo”, indicó Jones. “La gran mayoría de los agentes de la TSA están devastados. Mis colegas me dicen: ‘Nuestras finanzas están arruinadas’”, agregó.

La mejora en el flujo de pasajeros se debe a que los agentes de la TSA comenzaron a recibir sus salarios atrasados Tony Gutierrez - AP

Tiempos de espera actuales: qué pasa en JFK, LAX e IAH

Tras esa etapa de crisis, los datos más recientes de este martes 31 de marzo muestran un panorama más estable, aunque desigual según la terminal:

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York (JFK) : según el sitio web oficial, varios controles tenían demoras de entre 11 y 31 minutos en líneas generales, mientras que los accesos de TSA PreCheck registran tiempos menores en varias terminales.

: según el sitio web oficial, varios controles tenían en líneas generales, mientras que los accesos de TSA PreCheck registran tiempos menores en varias terminales. Aeropuerto de Los Ángeles (LAX) : la información oficial indica que la terminal internacional Tom Bradley mostraba tiempos reducidos tanto en el control general como en PreCheck de entre uno y tres minutos .

: la información oficial indica que la terminal internacional Tom Bradley mostraba tiempos reducidos tanto en el control general como en PreCheck de . Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH): Houston también refleja una mejora en terminales como A Sur y E, aunque las autoridades mantenían la advertencia de que la espera podía volver a ampliarse por la falta de personal. Según se indica en Fly2Houston, los tiempos de espera actuales son de entre tres y siete minutos.

Además de las filas, algunos servicios complementarios se vieron afectados durante la contingencia. En determinados aeropuertos, programas como TSA PreCheck y CLEAR fueron suspendidos de forma temporal para concentrar recursos en los controles estándar y sostener la operación básica.