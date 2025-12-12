Cuánto dinero se necesita ahorrar en Florida en caso de quedar sin empleo por tres o seis meses

Ahorrar dinero para emergencias es parte importante de la organización de las finanzas personales. Recientemente, se publicó un estudio en EE.UU. que revela cuál es el monto necesario para sobrevivir en Florida en caso de desempleo y cómo evitar caer en préstamos extremos por imprevistos.

Cuánto dinero se debe ahorrar en Florida en caso de desempleo

Los ahorros para emergencias no solo deben contemplar la posibilidad de quedarse sin empleo durante varios meses, sino también el costo de vida del lugar donde se reside, según GoBankingRates.

Un estudio reveló cuánto dinero se necesita ahorrar en caso de emergencias o quedar sin empleo en Florida (Pexels/Karola G)

En Florida, se necesitan los siguientes montos ahorrados en caso de emergencias:

US$9933 para fondo de desempleo por 3 meses

US$19.865 para fondo de desempleo por 6 meses

US$39.730 para costo anual promedio de necesidades

Los datos mencionados anteriormente se obtuvieron tras un estudio con el que se pudo determinar cuáles son los ahorros mínimos de emergencia necesarios, según la entidad de EE.UU.

Para obtener el resultado de cada entidad, incluida Florida, se contemplaron gastos como alimentos, alojamiento, combustible, servicios públicos, entre otros, en un periodo de tres meses, seis meses y un año.

Go Banking Rate detalló que estas cifras corresponden al ahorro mínimo de emergencia, y que para calcular el costo de las necesidades básicas se tomó en cuenta la Encuesta de Gastos del Consumidor de 2023 de la Oficina de Estadísticas Laborales, con datos recopilados durante octubre de 2025.

Cuál es el costo de vivir en Florida, rubro por rubro

El costo de vida en Florida puede ser dispar, de acuerdo con la región, especialmente cuando se habla de las ciudades costeras, que tienen precios elevados en comparación con localidades más asequibles, como Bartow, según Apartment List.

El promedio de gastos en Florida puede varias de acuerdo con la zona (Pexels/Karola G)

Los costos, rubro por rubro, de vivir en Florida son en promedio:

Alquiler de departamento de una habitación: US$1291 mensuales (promedio estatal).

US$1291 mensuales (promedio estatal). Alquiler de departamento de dos habitaciones: US$1526 mensuales (promedio estatal)

US$1526 mensuales (promedio estatal) Costo de comprar una vivienda en Jacksonville US$280.200; Orlando US$369.400; Tampa US$381.000; y Miami US$524.600.

en Jacksonville US$280.200; Orlando US$369.400; Tampa US$381.000; y Miami US$524.600. Gastos estimados en comidas : aproximadamente US$25 en un restaurante económico. En un restaurante de gama media, con comida para dos personas, US$100. Y en un restaurante de comida rápida, US$12 por persona.

: aproximadamente US$25 en un restaurante económico. En un restaurante de gama media, con comida para dos personas, US$100. Y en un restaurante de comida rápida, US$12 por persona. Costo anual promedio en transporte: de US$4578 para una persona; y de US$13.454 para familias de cuatro personas.

de US$4578 para una persona; y de US$13.454 para familias de cuatro personas. Gastos mensuales promedio de servicios públicos : electricidad US$164,17; gas US$7,5; agua US$44,90; internet US$120.

: electricidad US$164,17; gas US$7,5; agua US$44,90; internet US$120. Costos de atención médica: para un adulto soltero US$2640; para una familia de cuatro US$8960.

De acuerdo con los datos del estudio, el costo promedio de vida en Florida requiere de un ingreso anual mínimo de US$46.654 antes de impuestos.

Cuáles son las ciudades más caras para vivir en EE.UU.

De acuerdo con el Consejo para la Investigación Económica y Comunitaria, en un listado compartido por CNBC, las 10 ciudades más costosas para vivir en Estados Unidos son:

New York (Manhattan)

Honolulu, Hawái

San José, California

San Francisco, California

New York (Brooklyn)

Orange County, California

Los Ángeles (Long Beach)

New York (Queens)

Washington D.C.

Boston, Massachusetts

Manhattan es el lugar de Estados Unidos más costoso para vivir, según el monto de gastos en vivienda, servicios públicos, alimentos, entre otros rubros (Pexels/Tima Miroshnichenko)

El costo de vida en estas localidades se calculó con un índice compuesto que toma en cuenta los gastos de vivienda, servicios públicos, comestibles, transporte, atención médica y bienes o servicios diversos.

Los lugares de la lista son conocidos por tener los costos de vivienda más elevados de Estados Unidos, debido a la concentración de empleos que atrae mayor número de residentes, y en algunos casos a las limitaciones del terreno para la construcción de viviendas.

Además, el alojamiento de millonarios en lugares como Manhattan en Nueva York también incrementan el costo de vida para los demás residentes.