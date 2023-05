Coronación de Carlos III: quién es Finnegan Biden, la acompañante de la primera dama de EE.UU. en la ceremonia

escuchar

Contrario a la coronación de Isabel II, donde asistieron más de 8000 invitados, la ceremonia de ascensión de Carlos III contó con la presencia de poco más de 2000 mil personas, y trasladó la intención de la corona de transmitir austeridad y adaptación a los nuevos tiempos. Otros reyes, príncipes herederos, primeros ministros de la Mancomunidad de Naciones y delegados de otros países se dieron cita este sábado, en la Abadía de Westminster, en Londres. Entre ellos, Jill Biden representó a Estados Unidos.

Pero la primera dama norteamericana no acudió sola a la ceremonia. Su nieta Finnegan Biden la acompañó en este momento histórico, que le dio inicio oficial a la era carliana.

Finnegan es hija de Hunter Biden, uno de los tres hijos que el presidente de Estados Unidos tuvo con Neilia Hunter.

La primera dama de EE.UU., Jill Biden, arriba junto con su nieta, Finnegan, a la coronación del rey Carlos III en la Abadía de Westminster, en Londres, este sábado 6 de mayo (Phil Noble/Pool Photo via AP) Phil Noble - Pool Reuters

Si bien Jill no es abuela por consanguinidad de la joven de 23 años, la relación entre ellas es una prueba de que la familia no se construye únicamente a través de lazos de sangre. La primera dama tiene una relación muy cercana con ella y también con su nieta mayor, Naomi Biden, cuyo matrimonio en noviembre del año pasado tuvo lugar en el jardín sur de la Casa Blanca. Se trató de la primera boda de un nieto de un presidente en funciones que se celebró en la sede del Poder Ejecutivo. En esa oportunidad, Naomi y Jill llegaron a la tapa de Vogue. Vestida de Ralph Lauren y Reem Acra, respectivamente, las fotos del reportaje transmitieron la complicidad que existe entre ambas.

Finnegan Biden es una de las hijas de Hunter Biden (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) ODD ANDERSEN - AFP

El caso de Finnegan no es diferente. Esta licenciada en historia no formó parte de la delegación oficial estadounidense enviada por Biden, sino que fue invitada personalmente por Jill. La joven tiene un gran interés en la política y no es la primera vez que participa en eventos de este tipo.

El junio del año pasado, junto con su hermana menor, Maisy, aterrizaron en Madrid para acompañar a su abuela en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), donde también visitaron el centro de refugiados ucranianos en Pozuelo de Alarcón y la Asociación Española Contra el Cáncer.

El presidente Biden recibió algunas críticas por no asistir este fin de semana a la coronación. Sin embargo, no es inusual que esto ocurra y menos aún se trata de un desaire de su parte. Ningún presidente de Estados Unidos en funciones acudió jamás a la coronación de un rey inglés. La última vez que un mandatario norteamericano recibió una invitación de esta talla fue en 1953, cuando el republicano Dwight Eisenhower, amigo cercano de Isabel II, optó por enviar una delegación a la ceremonia. En esta oportunidad no fue diferente y el presidente trasladó la representación de su país a Jill.

Desde que inició la visita oficial a Reini Unido, Finnegan, quien se graduó de la Universidad de Pensilvania en 2021, se mantuvo junto a su abuela en todo momento. De todas maneras, no formó parte de la foto más reciente que reunió este viernes 5 a Jill con Kate, princesa de Gales y Olena Zelenska, primera dama de Ucrania, en la recepción previa a a la coronación, que tuvo lugar en el Palacio de Buckingham para invitados extranjeros.