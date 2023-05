La imagen de un cocodrilo persiguiendo a un ciervo en Florida que asombra a todos: “Un auténtico thriller de la naturaleza”

escuchar

Un cocodrilo persiguió a un ciervo en un verdadero “thriller de la naturaleza”, registrado en aguas de Florida, según la descripción de las autoridades en redes sociales. Un voluntario del Arthur R. Marshall Loxahatchee National Wildlife Refuge presenció la emocionante persecución acuática y se sorprendió por el resultado de la carrera.

Si bien estos reptiles son capaces de nadar hasta 32 kilómetros por hora, el ciervo de cola blanca logró escapar. “Un buen final para el ciervo y el estómago vacío para el cocodrilo, agregó el U.S. Fish and Wildlife Service. De acuerdo con las autoridades, el momento tuvo lugar cerca de una rampa para embarcaciones en el refugio, que es hogar de diferentes especies de animales.

La persecución entre el cocodrilo y el ciervo de cola blanca en Florida @USFWS

La foto que tomó el voluntario, identificado como Don Shenosky, muestra al ciervo con la cabeza por encima de la superficie, mientras que el caimán no es tan visible, pero nada a una distancia cercana. Es probable que el rumiante alcanzara una alta velocidad para poder salvarse, dado que estos reptiles se alimentan de ellos o de mamíferos más pequeños.

En las publicaciones, las autoridades describieron que varios grupos de ciervos del refugio habitan en el interior, en grandes islas de árboles. A veces aprovechan la estación seca para quedarse en el fango. Durante la húmeda, pueden nadar kilómetros”.

“Se salvó por un pelo”, compartió por su parte el refugio en un posteo de Facebook del pasado 26 de abril. Los cocodrilos habitan en varios estados del sur de Estados Unidos. Prefieren las aguas frescas, pero a veces también se encuentran en las partes pantanosas.

Un caimán encontrado en una piscina

En Florida, los avistamientos de reptiles son habituales. Las autoridades incluso tienen algunas medidas para prevenir ataques y pérdidas, por ejemplo no acercarse demasiado a sus hábitats y también no alimentarlos, dado que podrían perder el temor a los humanos y aproximarse cada vez a la urbanización. Si bien los ataques no son frecuentes, siempre existe un riesgo.

Así controlaron a un caimán que hizo un paseo en la piscina de un residente de Florida

En cuanto a los caimanes, un ejemplo de este exceso de cercanía se registró recientemente, cuando un servicio de control de plagas del estado respondió junto con los funcionarios de vida silvestre al reporte de un hombre que encontró a un caimán tomando un baño en su piscina.

En declaraciones retomadas por Newsweek, Todd Hardwick, de la empresa de control de plagas Pesky Critters, afirmó que habían respondido al llamado de un residente de Kendall. El experto puntualizó en que estas apariciones no eran un fenómeno extraño. “Este caimán en concreto vivía en una masa de agua del barrio y, por supuesto, no saben distinguir entre una piscina y un estanque”.

Hardwick agregó que por lo general era más difícil tener que lidiar con caimanes machos, sobre todo en estas épocas de cría, donde se vuelven más agresivos y territoriales. Después de atender el llamado y de controlar la situación, le puso como apodo “Fred” y ahora le busca un hogar permanente.

LA NACION