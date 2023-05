Se encontraron con una pasajera disruptiva en el avión y tomaron una decisión increíble para sacarla

escuchar

Los pasajeros de un vuelo hicieron una peculiar votación para echar a una mujer que había tenido actitudes problemáticas. Los hechos ocurrieron en el aeropuerto de Trenton, Nueva Jersey, en una aeronave que aún no despegaba. La discusión comenzó con el pedido de una pareja, que solicitó el cambio de asientos. Como no se los permitieron, comenzaron a discutir con la azafata, lo que detonó una serie de incidentes entre otras personas que estaban a bordo.

El momento fue compartido en TikTok. Una pasajera publicó varios clips en los que mostró el drama que se vivió en el avión. “Solo intento llegar a casa”, escribió la mujer, identificada como Lanais. En las grabaciones, una persona, vestida negro, discutía con la tripulación. La tiktoker explicó para el New York Post que el disgusto de esa joven se debió a que les dijeron que no podían cambiar sus lugares. “Pidió a la azafata que los moviera a unos asientos más cerca de la parte delantera del avión, les contestaron que no y comenzó la discusión”, declaró la creadora de contenido.

Una mujer fue echada de un vuelo en el aeropuerto de Trenton, Nueva Jersey, por crear conflictos

Una segunda pasajera se involucró en la pelea con comentarios sarcásticos. La mujer de negro se percató de esto y comenzó a gritarle “¡Métete en tus asuntos!”. Ahí comenzó un nuevo incidente. Entonces, una azafata se acercó para confrontar a la pasajera, pero ella afirmó que no hacía nada malo y que solo trataba de defender a su pareja.

No obstante, la pasajera de gris continuó las burlas hacia la otra mujer, quien reviró: “Llevamos todo el viaje pidiéndote que no te metas en lo que no te importa. ¿Por qué nos das tanta atención?”. Minutos después, apareció un guardia de seguridad para escoltar hasta la salida a la persona que comenzó el conflicto. No obstante, los demás no estuvieron conformes con eso y pidieron que también echaran a la mujer de gris, ya que había hecho el problema todavía más grande con sus comentarios.

Una votación a bordo

La tripulación no mostró intenciones de negarle el traslado a la segunda pasajera conflictiva. Sin embargo, los pasajeros rechazaron esta decisión y uno de ellos optó por llamar a una votación. Con esta decidirían, entre todos, si la mujer saldría o permanecería en el avión. “Si quieren que la saquen del vuelo, por favor, levanten la mano. No estoy bromeando, si pueden oírme, levanten la mano para que la saquen del avión”.

Muchas personas alzaron la mano. De acuerdo con el hombre que organizó la consulta, habría unos 40 brazos elevados, lo que representaba la gran mayoría, ya que en la aeronave se encontraban cerca de 50 pasajeros, remarcó. Luego de mostrar su punto, el sujeto solicitó a un auxiliar del vuelo: “Señor, la quiero fuera del avión, no me importa, si quiere ser grosera con la gente, vamos a ser groseros de vuelta”.

Los pasajeros de un vuelo votaron para echar a una mujer del avión

A pesar de que se trató de una estrategia poco peculiar, dio resultado, ya que la mujer recogió sus cosas y se preparó para abandonar la aeronave.

