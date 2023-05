A qué hora y cómo ver online en Estados Unidos la coronación del rey Carlos III

escuchar

En un escenario histórico que tiene casi un milenio de antigüedad, Carlos III será coronado este sábado 6 de mayo, en una ceremonia que tendrá lugar en la Abadía de Westminster, un pilar de la monarquía en Reino Unido y que estará a cargo del arzobispo de Canterbury. Ya miles de personas acampan en los alrededores, por las calles de Londres donde pasará el carruaje real con la esperanza de ver, aunque sea por unos segundos, al nuevo monarca y a su esposa.

Se trata de un evento que será transmitido en televisión y también por streaming. Esto último también es un hecho histórico, ya que durante la coronación previa a Carlos III, es decir, la de Isabel II, hace 70 años, apenas comenzaba a circular en Reino Unido el televisor a color.

Los fanáticos reales con máscaras que representan al rey Carlos III de Reino Unido (izquierda) y a Camilla, la reina consorte (derecha) de Reino Unido se muestran en The Mall, cerca del Palacio de Buckingham en el centro de Londres, el 5 de mayo de 2023, antes del fin de semana de coronación ODD ANDERSEN - AFP

Aquellos que no están en Londres con atuendos, banderas y coronas, tendrán que conformarse con mirarlo a través de alguna pantalla. Si bien está programado que el evento inicie a media mañana (11 a.m.), la diferencia horaria obligará a los espectadores de occidente a madrugar.

En el caso de Estados Unidos, la cobertura iniciará a las 2 a.m. PT o 5 am ET, una hora antes de que comience el evento histórico y se transmitirá a través de las principales redes de transmisión y cable, incluidas ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News.

En una ceremonia histórica, Carlos III y Camilla serán coronados reyes de Reino Unido Instagram @clarencehouse

Ahora bien, si no se cuenta con televisión por cable, también será posible verlo por medio de internet con la suscripción de algún servicio como DirecTV, Fubo, Hulu con Live TV, Sling y YouTubeTV. Por si fuera poco, Paramount+ y Peacock de NBCUniversal también ofrecerán acceso al evento para suscriptores de paquetes selectos.

Solo basta con tener una televisión con cable o un dispositivo inteligente con acceso a internet, además del ímpetu de madrugar para presenciar la primera coronación del siglo XXI en Reino Unido.

Para aquellos que se encuentren en Inglaterra, BBC One, BBC Two, BBC iPlayer, la televisión pública ITV lo transmitirán de forma gratuita.

El tráfico circula por calles decoradas en el centro de Londres, el viernes 5 de mayo de 2023. La coronación del rey Carlos III tendrá lugar en la Abadía de Westminster el 6 de mayo (Foto AP/Peter Dejong) Peter Dejong - AP

Está previsto que, a diferencia de la coronación de Isabel II, que duró tres horas, la de su hijo sea de 90 minutos. Se espera que asistan unas 2800 personas a la ceremonia, entre ellas 100 jefes de Estado, miembros del gobierno británico e invitados de otras casas reales.

Con 74 años, Carlos III será el monarca más longevo en asumir el trono. Después de la ceremonia, los recién coronados reyes (Camilla también será nombrada reina, tras un pedido expreso de Isabel II) se trasladarán al Palacio de Buckingham en el Gold State Coach, un carruaje que se ha utilizado en todas las coronaciones desde el siglo XVII, acompañados por una gran procesión.

Una vez en el Palacio, harán una aparición en el balcón junto con otros miembros de la familia real y presenciarán un vuelo de 60 aviones, que se estima dure seis minutos. Todo Reino Unido está preparado para un fin de semana de celebración.

LA NACION