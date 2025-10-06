Corte Suprema de EEUU rechaza apelación de expareja y cómplice de Epstein

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes una apelación de Ghislaine Maxwell, condenada como cómplice del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El máximo tribunal no dio explicaciones de su decisión sobre el recurso de Maxwell que pedía la anulación del proceso que terminó en 2022 con su condena a 20 años de prisión.

Epstein fue hallado muerto en su celda en 2019 cuando esperaba su juicio por presunta trata de menores con fines de explotación sexual.

Maxwell, de 63 años, había apelado su condena por tráfico sexual argumentando que debería haber estado protegida del procesamiento por un acuerdo alcanzado con Epstein en un caso de 2007.

Única cómplice de Epstein condenada, Maxwell fue entrevistada recientemente por el vicefiscal general estadounidense, Todd Blanche, exabogado personal de Trump.

Tras la entrevista, Maxwell fue trasladada de una prisión en Florida a un centro de mínima seguridad en Texas.

La muerte de Epstein, quien según las autoridades se suicidó, ha generado numerosas teorías conspirativas que sostienen que fue asesinado para evitar la implicación de figuras de alto perfil.

Tras prometer a sus partidarios grandes revelaciones sobre el caso durante la campaña electoral, el presidente Donald Trump, amigo íntimo del financista, ahora intenta aplacar la controversia.

bur-mar/mr/db/mr