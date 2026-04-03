Cómo el mal manejo de Pam Bondi del caso Epstein precipitó su salida

NUEVA YORK. – El presidente estadounidense, Donald Trump, despidió a la fiscal general Pam Bondi, una antigua aliada, tras una gestión donde fue seriamente cuestionada desde todos los sectores por su torpe manejo del expediente del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El vicefiscal general Todd Blanche, exabogado personal de Trump, ejercerá como fiscal general interino, anunció el presidente en Truth Social. “Pam Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal”, dijo Trump en una publicación del jueves en Truth Social.

Sin embargo, Trump había expresado meses atrás lo que consideraba un compromiso insuficiente para llevar a juicio a varios enemigos políticos de cuando estuvo a punto de ir a la cárcel. Bondi también recibió críticas de seguidores de Trump y de opositores por cómo llevó el caso Epstein.

Donald Trump junto a Pam Bondi en la Casa Blanca (Archivo) ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Después de que Bondi asumiera el año pasado, figuras influyentes conservadoras, investigadores aficionados en internet y otros que exigían que el gobierno revelara todo lo que sabía sobre Epstein pensaron que podrían tener una aliada en el Departamento de Justicia.

Lo mismo pensó Jess Michaels, una de las muchas mujeres que afirman haber sido agredidas sexualmente por el fallecido financiero y delincuente sexual convicto, quien contaba con una red de poderosos amigos en los negocios, la política y otros ámbitos.

“Pensé: ‘Bueno, tal vez una mujer al asumir este cargo finalmente, por fin, descubra la verdad’“, recordó Michaels después de que Trump anunciara la salida de Bondi del cargo más importante de la Justicia del país. “Tuvo la oportunidad de ser una heroína y de hacer justicia a las sobrevivientes de violencia sexual y trata de personas", dijo Michaels, “y eligió no hacerlo”.

El revuelo causado por los “archivos Epstein”, como se conoció al conjunto de documentos de la investigación, no fue la única controversia durante el mandato de Bondi. Sin embargo, la trayectoria de la fiscal general –primero, generar expectativas de una gran revelación; luego, declarar que no había nada que ver; y finalmente, una publicación forzada y defectuosa de documentos– fue una narrativa persistentemente problemática que se mantuvo a lo largo de su gestión.

Pam Bondi habla en una conferencia de prensa en Tampa, Florida (Archivo) Chris O'Meara - AP

Michaels y otras víctimas de Epstein saben que la salida de Bondi por sí sola no reconstruirá la confianza. “Esto no se trata de una sola persona”, dijo la denunciante Annie Farmer. “Se trata de un gobierno y un sistema judicial que han fallado repetidamente a las sobrevivientes de Epstein".

Un vistazo a la participación de Bondi en la saga Epstein:

Febrero de 2025: los archivos

Recién confirmada como fiscal general de un presidente que había sugerido durante la campaña electoral que abriría más documentos gubernamentales sobre Epstein, Bondi avivó la expectativa al declarar en Fox News que “se publicará información sobre Epstein”.

Y cuando un presentador le preguntó sobre la publicación de la lista de clientes de Jeffrey Epstein –una lista de trata de personas, de la que se rumoreaba desde hacía tiempo pero que nunca se había visto–, respondió que la tenía “en mi escritorio ahora mismo”.

Un día después, comentaristas y creadores de contenido conservadores fueron llevados a la Casa Blanca para recibir archivos del Departamento de Justicia con las inscripciones “Los archivos Epstein: Fase 1” y “Desclasificados”.

Dos momentos del delincuente sexual Jeffrey Epstein (Archivo) Instagram/Archivo

El intento de demostrar transparencia pronto resultó contraproducente, una vez que se supo que gran parte del contenido ya era público. Bondi exigió que el FBI le entregara “los archivos completos de Epstein”, y luego declaró haber desenterrado una gran cantidad de material previamente retenido y que “todo saldrá a la luz”.

Julio de 2025: el cambio de postura

Tras meses de expectativa, el Departamento de Justicia anunció que no publicaría más material de Epstein. Un tribunal había sellado gran parte de él para proteger a las víctimas, y “solo una fracción” habría salido a la luz si Epstein hubiera ido a juicio, según indicó la agencia en un memorando sin firmar. Añadió que las autoridades no habían encontrado pruebas que justificaran nuevas acusaciones o investigaciones y que “perpetuar teorías infundadas sobre Epstein” no ayudaría a las víctimas a obtener justicia.

Además, afirmó que no existía una “lista de clientes”. En cuanto al comentario previo de Bondi de que el expediente estaba en su escritorio, los funcionarios dijeron que se refería al archivo completo del caso.

Influyentes figuras conservadoras, entre otros, criticaron duramente el cambio de postura y cuestionaron la capacidad de Bondi. Pero Trump la respaldó, reprendiendo a un periodista por intentar hacerle una pregunta sobre Epstein en una reunión del Gabinete de la Casa Blanca.

Jeffrey Epstein y su socia Ghislaine Maxwell (Archivo)

El propio Trump había planteado preguntas durante algunos años después de la muerte de Epstein en la cárcel en 2019, cuando el financiero enfrentaba cargos federales por tráfico sexual. Sin embargo, después del memorando del Departamento de Justicia, el presidente sugirió que no había nada más que decir sobre Epstein y que el país, incluidos sus propios partidarios, simplemente debía pasar página.

Noviembre de 2025: la legislación

En medio de una serie de revelaciones que comenzaban a tener consecuencias para algunas personas poderosas, en particular el expríncipe Andrés de Gran Bretaña, el Congreso aprobó una ley para obligar al Departamento de Justicia a revelar sus archivos de investigación sobre Epstein. Trump la promulgó, presentando la búsqueda de información sobre Epstein como una distracción liderada por los demócratas para desviar la atención de los republicanos.

Mientras tanto, a instancias suyas, Bondi anunció que el fiscal federal de Manhattan investigaría los vínculos de Epstein con algunos de los adversarios políticos del presidente republicano, incluido el expresidente demócrata Bill Clinton. Ninguno ha sido acusado de mala conducta por las acusadoras de Epstein; tampoco Trump, otro antiguo amigo de Epstein. Tanto Clinton como Trump han afirmado desconocer la mala conducta de Epstein y haber cortado lazos con él hace muchos años.

Diciembre de 2025: el primer lote

En el plazo legal para hacer públicos los archivos de Epstein, el Departamento de Justicia solo publicó una parte. Si bien los registros incluían material inédito, como fotos espontáneas de Clinton, los documentos no aportaron información relevante y contenían poca información sobre Trump.

El expresidente Bill Clinton fue uno de los señalados por su cercanía con Epstein - - HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE

El departamento afirmó que seguía revisando otros registros de Epstein para garantizar la protección de las víctimas.

Sin embargo, los demócratas denunciaron un encubrimiento, el promotor del proyecto de ley, el representante Thomas Massie (republicano por Kentucky), acusó al Departamento de Justicia de infringir la ley al no cumplir con el plazo y censurar demasiado, y algunas de las acusadoras de Epstein también cuestionaron las extensas censuras.

Enero de 2026: la gran publicación

El Departamento de Justicia comenzó a publicar una gran cantidad de documentos, videos y fotos adicionales de Epstein, aunque otros permanecieron ocultos.

Los registros revelaron el intercambio de favores y las comunicaciones francas dentro de una élite que hacía la vista gorda ante la declaración de culpabilidad de Epstein en 2008 por solicitar prostitución a una menor en Florida. Algunos amigos influyentes de Epstein renunciaron o perdieron sus empleos en empresas estadounidenses, el ámbito académico, grandes estudios de abogados, y los gobiernos británico, eslovaco y noruego, entre otros.

Sin embargo, los documentos revelaron información altamente personal sobre algunas víctimas, al tiempo que censuraban los nombres de los corresponsales de Epstein en, por ejemplo, correos electrónicos que parecían referirse al abuso sexual de menores.

Trump y Epstein en una imagen de la década de los 90 Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes

Gloria Allred, abogada de numerosas víctimas de Epstein, declaró el jueves que Bondi las traicionó al no proteger la información personal contenida en los archivos.

“Ha destruido la confianza en el Departamento de Justicia que las víctimas tenían derecho a esperar, y su destitución podría ser la única justicia que los sobrevivientes reciban del Departamento de Justicia”, afirmó Allred.

Febrero de 2026: la audiencia

En una audiencia del Congreso, una combativa Bondi intentó apaciguar la controversia de los archivos de Epstein. Defendió la gestión del Departamento de Justicia, lanzó insultos personales contra los demócratas y elogió a Trump, entre otras cosas, por el desempeño del mercado de valores.

Bondi expresó su profundo pesar por el sufrimiento de las víctimas de Epstein. Pero rechazó la solicitud de la representante Pramila Jayapal, demócrata por Washington, de comparecer y disculparse ante ellos por las acciones del Departamento de Justicia, y Bondi desestimó las críticas de Massie sobre la divulgación de la información personal de las víctimas.

Marzo de 2026: la citación

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes citó a Bondi el 14 de abril para que respondiera preguntas sobre la gestión del Departamento de Justicia en la investigación de Epstein y la publicación de los archivos.

El nuevo fiscal general interino, Todd Blanche. Tomó el relevo de la despedida Pam Bondi. MANDEL NGAN - AFP

Con cinco republicanos sumándose a los demócratas para apoyar la citación, esta reflejó un descontento generalizado, incluso en la base republicana, por la gestión del asunto por parte de Bondi.

El futuro

Por ahora, el subprocurador general Todd Blanche será el fiscal general interino.

Michaels, quien viajó al Capitolio el año pasado para presionar por la publicación de los archivos, quería que Bondi se fuera. ¿Pero lo hará mejor Blanche? “Solo podemos esperar. Pero dado que trabajaron juntos, no tengo grandes expectativas”, dijo.

Robert Glassman, abogado de una mujer que testificó como “Jane” en el juicio penal de 2021 contra Ghislaine Maxwell, confidente de Epstein, señaló que los altos funcionarios de las agencias del gobierno van y vienen.

“Para las víctimas de abuso sexual, lo que importa es si las instituciones que supuestamente deben protegerlas cumplen con su deber", afirmó.

Agencia AP