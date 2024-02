escuchar

WASHINGTON.- Un hombre camina por los pasillos de la Conferencia Polítia de Acción Conservadora (CPAC) en el centro de convenciones del resort Gaylor National luciendo una remera que sintetiza el ambiente: “Todo era mejor con Trump”. Abundan las gorras con la leyenda Make America Great Again (MAGA, su eslogan de “Hacer Estados Unidos grande de nuevo”), y no se ve la imagen de otra figura republicana que no sea Donald Trump. En el salón principal, repleto, y con gente parada al fondo detrás de una valla, suena Enter Sandman de Metallica, y todos se ponen de pie a la espera del líder. Su líder. La canción pasa, y la expectativa se estira.

Trump aparece finalmente en el escenario –dominado por el lema de este año de la cita: “Donde el globalismo viene a morir”– con una hora de retraso respecto del horario en la agenda oficial, y unas horas antes del cierre de la votación en la primaria de Carolina del Sur, donde compite ante su última rival, Nikki Haley. En CPAC, no hay rastro alguno de Haley.

Trump, al que presentan como “el próximo presidente de Estados Unidos”, arranca enumerando los líderes extranjeros y las figuras políticas en la conferencia. La primera mención es para Javier Milei, quien hablará más tarde en ese mismo escenario. “Es MAGA”, dice sobre el presidente argentino. “Make Argentina Great Again”, sigue, en medio de los aplausos del público. “Es un gran hombre”, le dedicó.

Trump empieza su discurso en el #CPAC agradeciendo a los presentes y arranca con Milei:

El discurso de Trump ofrece una hoja de ruta del mensaje que desplegará hasta la elección presidencial de noviembre, en la que intentará vencer al presidente, Joe Biden, y regresar a la Casa Blanca. La elección entre los dos candidatos presidenciales más viejos de la historia de Estados Unidos está abierta, y en CPAC solo se palpa optimismo. En el rincón más áspero de la derecha norteamericana, pocos dudan que Trump será el ganador.

Trump desplegó una sinfonía de críticas y de ataques a Biden, llegando a afirmar incluso que es una “amenaza a la democracia”. Trump está acusado de 91 cargos penales en la Justicia de Estados Unidos, la mayoría de ellos por su intento por revertir su derrota en la elección presidencial de 2020, interferir con el traspaso del poder y alentar el asalto trumpista al Congreso del 6 de enero de 2021, ampliamente visto como el peor atentado a la democracia en la historia moderna del país.

El ex presidente de Estados Unidos y aspirante a la presidencia de 2024, Donald Trump, besa la bandera de Estados Unidos cuando llega para hablar durante la reunión anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) MANDEL NGAN - AFP

“Si el corrupto Joe Biden y sus matones ganan en 2024, lo peor está por llegar”, dijo Trump.

Otros cuatro años de Biden, continuó, llevará a que se desborden las “hordas de inmigrantes ilegales” en la frontera sur del país, y China dominará a Estados Unidos en la economía y en el poderío militar. Trump acusó a Biden y su gobierno de intentar destruir el país, y se mostró como la única persona capaz de evitar una deblace total.

“Joe Biden es una amenaza para la democracia”, dijo después. “Estoy aquí para liberar a esta nación cautiva de Joe Biden y su pandilla”, completó.

