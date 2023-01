Llegó al aeropuerto de la Ciudad de México y le hicieron un pedido que la indignó: “Siento que es muy ilegal”

escuchar

Los aeropuertos, no importa de qué ciudad del mundo sean, siempre son locaciones donde ocurren muchas historias. La urgencia por llegar al vuelo o incluso el desconocer cuáles son las reglas para poder abordar el avión, siempre dejarán momentos divertidos o incómodos para la posteridad. Este fue el caso de una influencer mexicana que recurrió a TikTok para denunciar un acto ilegal, como ella misma lo calificó, que vivió a su llegada a la Ciudad de México.

La famosa tiktoker @musamistral fue obligada a tirar la leche materna que llevaba consigo en el equipaje de mano y no dudó en compartir el hecho con sus seguidores: “Siento que es muy ilegal”, expresó en el clip que ya acumuló más de un millón de vistas.

“He viajado muchas veces desde que tengo hijos y manejo lactancia”, inició su relato Marcela Mistral, quien además contó cómo al llegar al Aeropuerto de la Ciudad de México, incluso después de haber viajado por Estados Unidos, la obligaron a tirar el alimento. La consigna principal fue que su bebé no viajaba con ella.

La mujer se encontraba visiblemente molesta y pidió ayuda a sus seguidores para saber cómo debía actuar ante estos casos. Debido a la premura, no pudo interponer queja alguna ante las autoridades correspondientes e incluso se mostró incrédula de las salas de lactancia en este aeropuerto. La creadora de contenido recordó que en sus recientes viajes a Miami y Las Vegas no tuvo ningún problema para subir al avión con el alimento. Por lo que calificó como “increíble y absurda” su experiencia.

Marcela también detalló para los usuarios que llevaba un extractor, justo porque su bebé no estaba en el traslado. “Me siento violentada porque me obligaron a tirar la leche materna (...) Los derechos humanos fueron violentadísimos, arrastradísimos”, concluyó.

¿Se puede o no llevar leche materna en equipaje de mano?

Ante este nuevo video viral, la comunidad virtual comenzó a debatir si se podía o no llevar la leche materna en el equipaje de mano. Muchos acudieron a los comentarios para tratar de aportar su perspectiva o mostrar su apoyo a la tiktoker, quien acumula 1,5 millones de seguidores.

“Yo trabajé en el aeropuerto de Guadalajara (México), pero es correcto. Para tener todo tipo de líquido para bebés, tienes que tener al bebé contigo. No se enoje”, escribió una persona. Este comentario fue secundado por otros más, quienes incluso le dijeron que era por la seguridad de los pasajeros.

La situación no se detuvo ahí, dado que la denuncia de Marcela sirvió para que otros usuarios comentaran sus propias malas experiencias. Algunas mujeres aseguraron que vivieron lo mismo y que tuvieron que tirar su leche materna cuando pasaban por los filtros de seguridad. Mientras que a otros les hicieron arrojar el hielo de su insulina, medicamento prescrito para personas con diabetes.

¿Qué dice el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México?

En la página oficial del Aeropuerto, se establecen cuáles son los artículos prohibidos para llevar en el equipaje de mano. El reglamento es claro: la leche y otros alimentos para bebé están permitidos siempre y cuando el infante vaya a bordo de la aeronave.

