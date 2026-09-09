Cuál es el precio del iPhone 18 Pro en Estados Unidos en septiembre 2026

Apple realizó este miércoles 9 de septiembre su evento especial en Apple Park, en Cupertino, California. La presentación estuvo centrada en las novedades de hardware de la compañía, en donde se presentó el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el iPhone Duo, el primer dispositivo plegable de la compañía.

Cuánto cuestan el iPhone 18 Pro y el iPhone Pro Max en EE.UU.

Ambos modelos incorporan el nuevo chip A20 Pro y una batería de mayor duración. Los colores incluyen el negro, plata, gris glaciar y vinotinto.

El iPhone 18 Pro Max en color borgoña

El iPhone 18 Pro tiene un precio inicial de US$1199 para la versión de 256 GB, US$100 más que el iPhone 17 Pro. Por su parte, el 18 Pro Max tiene un precio inicial de US$1299, también para la versión de 256 GB.

Las reservas anticipadas comienzan el próximo 12 de septiembre y estarán disponibles a partir del 18.

Qué características tiene el iPhone 18 Pro y Pro Max

Los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max tendrán el chip A20 Pro, que según la compañía es el más veloz en el mercado, con una CPU de 6 núcleos, una GPU de 7 núcleos, un motor neuronal de 32 núcleos y 50% más ancho de banda para la memoria.

Los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max tendrán el chip A20 Pro

El iPhone 18 Pro también ofrece mejoras en la cámara, entre las que se incluyen una cámara principal de 48 megapíxeles y seis láminas más finas.

En entornos con poca luz, la apertura se amplía para captar más luz, lo que permite tomar fotos en modo nocturno con mayor rapidez y calidad, según Apple. En cuanto al vídeo, ahora se pueden grabar en time-lapse en resolución 4K con Dolby Vision HDR.

El iPhone 18 Pro también ofrece mejoras en la cámara, entre las que se incluyen una cámara principal de 48 megapíxeles

Con relación a la batería, se podrá cargar el 50% de la batería en 15 minutos. Esto aplica en los casos donde el dispositivo se quede sin batería y el cargador sea el adecuado.

Lanzamiento del iPhone Duo, el primer dispositivo plegable de Apple

Poco antes de culminar el evento, John Ternus presentó iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple. La compañía lo destaca como uno de los dispositivos más versátiles que busca combinar “dos productos en uno”.

Los colores del iPhone Duo

“Otros han fabricado teléfonos plegables que parecen dos teléfonos pegados, con una pantalla incómoda”, dijo Ternus.

Es el iPhone más delgado que hizo la compañía hasta el momento y cuenta con Touch ID en el lateral. Tiene un tamaño similar al de un pasaporte.

Cuánto cuesta el nuevo iPhone Duo en EE.UU.

El nuevo dispositivo cuesta desde US$1999 con 256 GB. Las reservas anticipadas comienzan el 16 de octubre y estarán disponibles a partir del 23 de octubre.

“Estos nuevos productos ayudarán a la gente a crear, comunicar y ser más productivos”, realzó el CEO de Apple.