Cuáles serán los signos del Zodiaco más afortunados en mayo, según Mhoni Vidente

A unos días de que se termine abril, Mhoni Vidente dio algunas predicciones y ya determinó cuáles serán los signos a los que les irá mejor en mayo. Según sus proyecciones, se trata de un mes cabalístico y que promete prosperidad para todos, pero en especial para cuatro integrantes de la rueda zodiacal. También dio consejos sobre cómo mejorar la suerte y el paso a paso de cómo hacer un pequeño ritual el 1 de mayo para asegurar la abundancia.

La pitonisa se comunicó con sus seguidores a través de su canal de YouTube, en una colaboración para el Heraldo de México. Con la carta del as de oro, dijo que Tauro será el más beneficiado por los planetas. Al parecer, todas las personas que pertenezcan a esta alineación tendrán varios cambios en su vida en diferentes aspectos, como un nuevo trabajo y más estabilidad económica. También hay posibilidades de que sus relaciones amorosas mejoren, tanto que hasta podrían comprometerse o incluso casarse.

Mhoni Vidente hizo sus predicciones para mayo Captura

Sin embargo, Tauro no es el único. La mística advirtió que Géminis, Libra y Escorpión serán los otros signos beneficiados con la energía planetaria. Se les aproximarían dos golpes de suerte, ya sea en juegos de azar o en algún asunto que tengan pendiente. Por eso, recomendó utilizar para todo estos números, dado que son los que terminarán por darles el éxito rotundo en cualquier cosa que hagan: 05, 07 y 26.

Ritual de Mhoni Vidente para empezar mayo

La astróloga recomendó hacer un estilo de ceremonia para atraer más abundancia, especialmente para los signos que no fueron nombrados en su lista. Detalló que solo se necesita una vela, un poco de agua bendita y algunos girasoles porque mayo es “el mes de las flores y de la primavera”. Lo único que se debe hacer es colocar las flores en un florero con el agua bendita el 1 de mayo, y encender cerca de allí la vela.

Predicciones de Mhoni Vidente sobre Joe Biden

Por otro lado, luego de que la cubana predijera que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se enfermaría en abril, dijo que también había presagios para su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. No obstante, su predicción fue respecto a su anuncio de que competirá por la presidencia nuevamente en 2014. Desde su perspectiva, el demócrata no obtendrá el mandato de la Casa Blanca otra vez, por su edad. “Ya le han dicho que no está en tiempo”, recalcó.

En consecuencia, se refirió al que ella presagia que será el candidato “más fuerte” durante las próximas elecciones: “Va a ser (John Schlossberg) Kennedy, el nieto de John F. Kennedy... o puede ser que Biden deje a Kamala Harris y él se vaya a retirar. Pero no, yo veo más a Kennedy como candidato demócrata”.

Mhoni Vidente detalló qué sucederá con las elecciones de EE.UU. Captura

Las predicciones de Mhoni Vidente no están comprobadas por ninguna entidad oficial ni tienen algún sustento científico. Sin embargo, con el pasar de los años ganó credibilidad en la comunidad latina porque algunas de sus proyecciones se cumplieron y, a partir de ahí, millones de personas la siguen todos los días para escuchar sus horóscopos o los vaticinios que tiene para la humanidad.

LA NACION