Sin vuelta atrás: se le escapó una frase al aire y en vivo y la despidieron de su trabajo

escuchar

La reportera de deportes de ESPN Marly Rivera fue despedida después de que le dijera una frase altisonante a su colega Ivón Gaete en plena transmisión. Esto ocurrió durante el partido del 18 de abril de la Major League Baseball (MLB) entre New York Yankees y Los Ángeles Angels, en el Yankee Stadium. “Ya no trabaja aquí”, se leyó en un comunicado que la cadena estadounidense envió a The New York Post.

Al parecer todo comenzó porque Rivera y Gaete intentaron entrevistar al jugador y capitán de los Yankees, Aaron Judge. Sin embargo, tuvieron un desacuerdo sobre quién reportaría primero para sus respectivos medios cuando llegó el deportista. Rivera le explicó que tenía programada la charla primero, pero Gaete la ignoró y eso desató la furia de la primera y terminó diciéndole “f-king c-t”. Tras lo ocurrido, Rivera intentó disculparse con Gaete, quien es la esposa del vicepresidente de comunicaciones de la MLB, John Blundell, por su expresión, pero esta la rechazó.

Ahora, las redes sociales de la periodista de deportes están desactivadas y su sección en el sitio web del portal de noticias también fue dada de baja. Los seguidores de la comunicadora ya no pueden acceder a sus contenidos, pero ella intentó comunicar su arrepentimiento a través del mismo medio citado. “Acepto completamente la responsabilidad por lo que dije, lo cual no debí haber hecho. Hubo circunstancias atenuantes, pero eso de ninguna manera es una excusa para mis acciones”, expresó en la entrevista con The Post.

Ivon Gaete, la periodista con la que Marly Rivera discutió @ivongaete/Instagram

Asimismo, afirmó que ella y la venezolana han tenido varias discrepancias a lo largo de los años, por lo que, desde su perspectiva, eso fue lo que causó su despido. “Soy una profesional con una excelente reputación en el béisbol y creo que soy señalada por un grupo de personas con las que tengo una larga historia de desacuerdos profesionales”.

Rivera había tenido oportunidad de cruzarse con Judge en otra ocasión, en 2022, aunque en ese momento la conversación se tornó incómoda. FOX News reportó que la periodista se volvió viral en internet por la entrevista que le hizo, donde elaboró algunas preguntas incómodas. Cuestionó al jugador sobre por qué estaba en agencia libre en aquel entonces.

Además, le contó una historia para intentar sacarle algunas respuestas. Le dijo que un supuesto hombre llamado Jacob estaba molesto por los rumores de su posible salida de los Yankees al final de la temporada. Pero que ella lo instaba (a Jacob) a no preocuparse porque Judge ya no estaría en el equipo. “Jacob, amigo, tenemos muchos yankees geniales en este equipo. Hay muchos yankees geniales que estarán aquí por mucho tiempo, así que no te enojes. Con suerte, serás fanático de Judge de por vida”. Sin embargo, su plan no funcionó, dado que el deportista se mostró nervioso, pero no respondió nada.

La reportera Marly Rivera en entrevista con Aaron Judge en 2022

¿Quién es Marly Rivera?

La periodista boricua trabajó por más de 13 años en la cadena ESPN, donde se destacó por informar en el idioma español. Su especialidad es el béisbol e inició su carrera profesional en los medios de comunicación como productora editorial y redactora de Major League Baseball Advanced Media, así como colaboraradora con la cadena Univision, Home Run Derby, Sunday Night Baseball y ESPN Radio MLB.

A lo largo de su trayectoria, Rivera cubrió eventos deportivos importantes como la Serie Mundial, el Clásico Mundial de Béisbol y el Salón de la Fama del Béisbol. Sus más memorables entrevistas a jugadores de la liga incluyen a Alex Rodríguez, Derek Jeter y Mariano Rivera.

LA NACION