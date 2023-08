escuchar

En Florida hay una gran variedad de complejos con vista a la playa, por lo cual clasificarlos no es tarea fácil. Una experta de Trips to Discover, un sitio web especializado en viajes y reconocido por sus rankings, evaluó varios resorts del Estado del Sol y determinó que hay 15 en los que tanto turistas como locales no pueden dejar de hospedarse. Desde su perspectiva, son una combinación perfecta entre la relajación y las comodidades de lujo.

The Breakers Palm Beach

Es un hotel cinco estrellas ubicado en Palm Beach, a solo a cinco minutos de la serie de tiendas de la famosa Worth Avenue. Tiene suites y bungalows privados frente al mar, además de que todos los huéspedes pueden disfrutar de la playa privada, el spa o las múltiples piscinas que también tienen vista al océano.

The Breakers Palm Beach Tripadvisor

Tranquility Bay Beachfront Resort

Está en Marathon, en el corazón de los Cayos de Florida. Su principal atractivo son las casas de playa privadas que posee con vista al Golfo de México, así como múltiples piletas espectaculares. Entre las actividades para hacer se encuentran varios deportes acuáticos, restaurantes en los que hay oportunidad de degustar platos tradicionales, así como tomar un trago en el Tiki Bar junto a la playa.

Tranquility Bay Beachfront Resort Booking

Lido Beach Resort

Tiene un tramo de playa privada, algo que satisface la necesidad de tranquilidad de los huéspedes. Posee muchas amenidades de las que se pueden disfrutar, entre las más destacadas está el acceso al famoso Siesta Key. También algunas piletas, gimnasio, cancha para vóley playero y un bar a pie de playa. Además, está cerca de St. Armands Circle para ir de compras.

Florida Booking

Casa Marina Key West, Curio Collection by Hilton

El resort está dentro del Registro Nacional de Lugares Históricos y data de 1920. Sin embargo, a pesar de ser tan antiguo, tiene remodelaciones de primer nivel y se mantiene a la vanguardia para satisfacer a sus clientes. Conserva vista al mar, restaurantes con comida gourmet, bares con una gran variedad de bebidas y un estilo mediterráneo que provoca una sensación de calidez a todo el que se aloja allí.

Casa Marina Key West, Curio Collection by Hilton Tripadvisor

B Ocean Resort Fort Lauderdale

Otra opción también es este sitio de Fort Lauderdale, que sobresale de otros porque se hospedaron allí muchas celebridades, entre ellas Marilyn Monroe.

Por otro lado, ofrece shows en vivo para la diversión de los huéspedes, así como actividades más al aire libre como andar en bicicleta o parrilladas y espectáculos de sirenas en un bar ubicado junto a la pileta.

B Ocean Resort Fort Lauderdale Tripadvisor

Amara Cay Resort

Si lo que se desea es alojarse en un sitio relajado, este es el ideal. Se ubica en Islamorada, una villa del condado de Monroe cuyo mayor atractivo es el paisaje natural. Para darles a sus huéspedes una sensación de tranquilidad, el personal instaló hamacas y camastros acuáticos, donde la gente puede descansar al mismo tiempo que se refresca. También se pueden hacer actividades relacionadas con el mar, al ser la capital mundial de la pesca deportiva.

Amara Cay Resort Tripadvisor

