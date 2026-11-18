La gala final del Miss Universo 2026 se realiza el martes 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como “Choliseo”. La transmisión comenzará a las 7 de la noche, hora del Este (ET), según anunció Telemundo, la cadena que emitirá el evento en Estados Unidos. La edición conmemora el 75º aniversario del concurso.

Horario del Miss Universo 2026 por zona horaria en Estados Unidos

En la zona Central (CT), la gala empezará a las 6 de la tarde.

En el Pacífico (PT), la señal se iniciará a las 4 de la tarde.

Telemundo transmitirá el certamen en vivo de costa a costa, por lo que el comienzo será simultáneo en todo el país.

Puerto Rico será el país anfitrión de Miss Universo 2026 (Facebook/JennifferGonzálezColón)

Dónde ver el Miss Universo 2026 en vivo: televisión y streaming

En Estados Unidos, la gala saldrá al aire por Telemundo , con emisión simultánea en la plataforma Peacock .

, con . En América Latina, el público podrá seguirla por la señal de cable Telemundo Internacional y por el servicio Universal+.

La 75 edición de Miss Universo 2026 es el martes 24 de noviembre Instagram/@missuniverse

Los seguidores podrán acceder a novedades y contenido exclusivo en el canal de YouTube @TelemundoEntretenimiento y en las cuentas de Telemundo en Facebook, X e Instagram, con la etiqueta #MissUniverso.

Quiénes conducen el Miss Universo 2026 por Telemundo

Jacky Bracamontes, presentadora y actriz mexicana, vuelve a la conducción del certamen. Ya había participado en ediciones anteriores.

La mexicana Jacky Bracamontes será una de las anfitrionas de Miss Universo 2026 Instagram/@telemundo/@jackybrv

Carlos Adyan , presentador puertorriqueño, debuta como conductor principal. Antes formó parte del equipo de cobertura del concurso durante siete años consecutivos.

, presentador puertorriqueño, debuta como conductor principal. Antes formó parte del equipo de cobertura del concurso durante siete años consecutivos. La cadena anunció que pronto confirmará a otras personalidades y la programación especial que acompañará la gala.

Calendario y sede del Miss Universo 2026 en Puerto Rico

La competencia comenzará el 21 de noviembre con el desfile de trajes típicos. Al día siguiente se hará la ronda preliminar.

El Choliseo, sede de la coronación, tiene capacidad para 18.500 personas.

Las candidatas al Miss Universo 2026 ya están en Puerto Rico, sede de la 75 edición del certamen Instagram/@missuniverse

Según el gobierno de Puerto Rico, las 116 candidatas ya están en el territorio y se espera un impacto económico de entre US$80 millones y US$200 millones.

Candidatas latinas favoritas para suceder a Fátima Bosch

Hasta el 23 de octubre, el top 15 del sitio especializado Pageant Circle incluía a cinco latinas:

María Alejandra López (Colombia)

(Colombia)

Melissa Núñez (República Dominicana)



Luisa Pineda (Honduras)

(Honduras)

María Vargas (México)



Clara Vegas (Venezuela)

La mexicana Fátima Bosch, quien fue ganadora de la edición del año pasado, entrega la corona en 2026 (Facebook/Miss Universe)

Jennifer Barreto representará a Puerto Rico como delegada anfitriona.

De acuerdo con Telemundo, 27 latinas ganaron la corona a lo largo de la historia del certamen.

Para tener en cuenta

La final es el martes 24 de noviembre de 2026.

La gala empieza a las 7 p. m. ET, 6 p. m. CT y 4 p. m. PT.

En Estados Unidos se puede ver por Telemundo o por Peacock.

Las etapas previas comienzan el sábado 21 de noviembre.

La transmisión será en vivo, sin diferencia de inicio entre costas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.