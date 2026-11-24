La final de Miss Universo en Puerto Rico se prepara con más de 500 profesionales detrás de escena y mil pantallas LED. El despliegue técnico se instalará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, para la edición número 75 del certamen.

La producción detrás del Miss Universo 2026 en Puerto Rico

El recinto tiene capacidad para unas 18.500 personas, según datos de la organización. Como las entradas para la final se agotaron en menos de 48 horas, la producción ajustó el montaje para habilitar nuevas secciones y puso a la venta 1600 boletos adicionales.

Las candidatas al Miss Universo 2026 ya están en Puerto Rico, sede de la 75 edición del certamen Instagram/@missuniverse

La Organización “Miss Universe” presentó un escenario con elementos escenográficos móviles, gráficos en 3D y sistemas de iluminación y video que cambian su aspecto desde la apertura hasta la coronación, según un comunicado difundido por EFE.

El director ejecutivo de la organización, Ronald Day, lo describió como “ambicioso, innovador y diferente a todo lo que hemos hecho antes”.

En la competencia preliminar del domingo 22, con 116 candidatas, el escenario tuvo forma de X y estuvo a cargo del productor puertorriqueño Paco López.

Las proyecciones en la pantalla y la pasarela daban la sensación de que las delegadas desfilaban sobre el agua, con una paleta de azul y lavanda.

La mexicana Jacky Bracamontes será una de las anfitrionas de Miss Universo 2026 Instagram/@telemundo/@jackybrv

A qué hora y por dónde ver la final del Miss Universe 2026 desde EE.UU.

La final está prevista para el 24 de noviembre en San Juan y la transmisión en EE.UU. estará a cargo de Telemundo, con emisión simultánea por Peacock y subtítulos en inglés, según la programación de la cadena. El martes 24 la señal se divide en dos tramos:

Antesala Celebrando Nuestras Reinas: 19 hs del Este (18 hs del Centro y 16 hs del Pacífico).

Gala de coronación: 20 hs del Este (19 hs del Centro y 17 hs del Pacífico), con Jacky Bracamontes y Carlos Adyan como conductores.

Las 30 semifinalistas se conocerán durante la final. Las puntuaciones de la preliminar se suman a las entrevistas individuales con el jurado, realizadas el jueves 19.

La mexicana Fátima Bosch fue coronada como Miss Universo 2025

Fátima Bosch, de México, entregará la corona a su sucesora. Será la cuarta vez que Puerto Rico organiza el certamen, tras las ediciones de 1972, 2001 y 2002.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.