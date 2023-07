Cuántos hijos tienen Ricky Martin y Jwan Yosef

escuchar

Luego de seis años de casados, el cantante puertorriqueño Ricky Martin y el pintor sirio Jwan Yosef anunciaron su divorcio a través de un comunicado con la revista estadounidense People. “Ambos decidimos terminar con nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad para con nuestros cuatro hijos y recordando lo que hemos vivido como pareja todos estos años maravillosos”, dijeron en conjunto este jueves.

La pareja conformaba una de las más sólidas del mundo del espectáculo e incluso parecía mantenerse fuerte en medio de todos los problemas legales que el cantante atravesó el año pasado. En su mensaje, Martin y Yosef señalaron que su separación se producía en buenos términos. “Nuestro mayor deseo ahora es continuar teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en la paz y la amistad, para así seguir la crianza conjunta, educando a nuestros hijos, preservando el respeto y el amor que nos tenemos”.

Ricky y Jwan formaron una hermosa familia que se completa con cuatro niños: Matteo, Valentino, Lucía y Renn Instagram

En 2010, el cantante boricua anunció: “Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. Me siento bendecido de ser quien soy”, publicó en aquel momento. La historia de amor con Yosef comenzó en 2015, cuando Martin buscaba nuevas obras de arte en Instagram. “Estuvimos hablando como por seis meses, en donde ni siquiera escuché su voz. Hablamos de arte, nada fuera de tono. Era sobre eso y la vida en general”, afirmó a Hola!.

El artista plástico vivía en Londres, por lo que tardaron algunos meses en conocerse, hasta que llegó ese momento. “Cuando salí del auto y lo vi, dije: ‘Espera un minuto, creo que este es el hombre de mi vida y creo que me voy a casar con él’”, dijo el famoso. Luego, en abril de 2016 hicieron oficial su relación al posar de la mano en la alfombra roja de AmFar Inspiration Gala, en São Paulo. Dos años después, el vaticinio de Martin se cumplió y se dieron el ‘sí acepto’.

Si bien Ricky tuvo a Matteo y Valentino cuando estaba soltero, hoy comparte la paternidad de los mellizos con Jwan Instagram

En 2018, el intérprete de éxitos como “Livin’ la vida loca” dio a conocer que se había casado en declaraciones a E News!: “Soy un esposo, pero vamos a hacer una gran fiesta en unos meses (...) Intercambiamos votos e hicimos todos los juramentos que había que hacer. Firmamos todos los papeles que necesitábamos, el acuerdo prenupcial y lo demás”.

Ricky Martin y Jwan Yosef tuvieron dos hijos juntos, pero cuatro en total

Martin, de 51 años, y Yosef, de 38, comparten la paternidad de Lucía, que nació en 2018, y de Renn, a quien le dieron la bienvenida un año después. Para ese momento, el intérprete latino ya era padre de los gemelos Matteo y Valentino, que nacieron en 2008.

Ricky Martin solía dar unos vistazos a su vida en familia Instagram

Los cuatro hijos nacieron a través de gestación subrogada. Las fotos que se conocen de ellos son las que ambos han decidido compartir, dado que mantienen su vida familiar en privado. No obstante, los gemelos, que ya son adolescentes, son los más activos en redes sociales.

Sobre su estilo y métodos de crianza, la estrella latina también dejó en claro su postura para protegerlos. En varias ocasiones, dijo que desea normalizar las familias homoparentales, incluso se niega a usar el término “vientre de alquiler”. En una entrevista, defendió: “Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría a la vida a la mujer que me ayudó a traer mis hijos al mundo”.

Ahora, no está claro cómo seguirán con su crianza compartida tras el anuncio de separación, sobre todo la de los gemelos, a quien Martin tuvo como soltero. Los últimos meses han sido complicados para él. En septiembre pasado, emprendió acciones legales contra su sobrino por extorsión, abuso del derecho, daños y perjuicios y persecución maliciosa, luego de que este lo acusara de violencia doméstica. Además, su exmánager Rebecca Drucker lo demandó para reclamarle tres millones de dólares por falta de pago de sus comisiones.

Ricky Martin y Jwan Yosef se separan Instagram

Tanto Yosef como el intérprete de “La mordidita” tienen carreras destacadas. Uno como pintor y artista conceptual, mientras que el otro estará en la gira The Trilogy Tour, con Pitbull y Enrique Iglesias. Además, será el protagonista de la comedia Palm Royale, de Apple TV+.

LA NACION