Depender únicamente de la Seguridad Social para financiar la jubilación en Estados Unidos es el riesgo que señala el conductor y experto en finanzas personales Dave Ramsey. Su advertencia apunta a planificar otras fuentes de ingresos siempre que sea posible.

Los consejos de un experto en finanzas antes de jubilarse en EE.UU.

Una nota de TheStreet recoge la posición de Dave Ramsey y cita un estudio de su empresa: el 42% de los estadounidenses consultados no ahorraba para el retiro. Esa cifra describe a los encuestados sin ahorro jubilatorio, no demuestra que ese porcentaje de jubilados dependa exclusivamente de la Seguridad Social.

“Nunca he contado con la Seguridad Social ni he enseñado a la gente a depender de ella para jubilarse, porque, para empezar, no es suficiente. Y nunca se concibió como un plan de jubilación”, declaró Ramsey en diálogo con TheStreet.

El margen para ahorrar es distinto en cada hogar. Gastos de vivienda, salud y cuidados pueden limitar las contribuciones. La sugerencia de Ramsey de ahorrar el 15% de los ingresos es una meta personal del especialista, no una obligación ni una posibilidad para todas las familias.

“Si al final recibes prestaciones de jubilación cuando decidas retirarte, ¡genial! Cualquier dinero que recibas de la Seguridad Social debería considerarse un extra. ¿Pero convertir la Seguridad Social en el ingrediente principal de tu plan de jubilación? Eso es una receta para el desastre", sentenció el experto en finanzas.

La edad en la que una persona decida jubilarse en Estados Unidos cambiará el beneficio que recibirá por parte del Seguro Social Imagen generada con Inteligencia Artificial

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) explica que la edad de solicitud modifica el pago mensual. Para quienes nacieron en 1960 o después, la edad plena de jubilación es 67 años. Si un trabajador elegible solicita su beneficio a los 62, recibe el 70% del importe pleno. La reducción suele ser permanente.

La agencia ofrece un ejemplo: para alguien que cumple 62 años en 2026 y cuyo beneficio pleno sería de US$2000 al mes, el pago sería de US$1400 si comienza a los 62 o de US$2480 si espera hasta los 70. Son cifras ilustrativas, no una promesa individual. El cálculo real depende del historial laboral y la edad de solicitud.

“Nadie pide una ración de patatas fritas y lo considera cena. La Seguridad Social seguirá llegando, con su aumento y todo, pero casi la mitad de los hogares aún planifican toda la comida en torno a la guarnición”, afirmó Ramsey.

Para una familia latina que planifica su retiro en Estados Unidos, revisar la estimación individual de la SSA ayuda a comparar escenarios. También conviene considerar gastos médicos, ingresos del hogar y necesidades inmediatas. Esperar aumenta el pago mensual, pero algún adulto mayor podría tener la necesidad de percibirlo antes.

La noticia en pocas líneas

¿Qué error advierte Dave Ramsey sobre la jubilación? Cuestiona depender exclusivamente de la Seguridad Social como plan de ingresos.

¿Qué significa el 42% citado por el estudio de Ramsey Solutions? Es la proporción de personas encuestadas que no ahorraba para el retiro, no de jubilados que dependen solo del beneficio.

¿Qué pasa si una persona nacida desde 1960 solicita a los 62 años? La SSA indica que su beneficio de trabajador se reduce al 70% del monto pleno.

¿Cómo comparar los pagos individuales de la Seguridad Social? La SSA ofrece estimaciones personales para distintas edades de solicitud.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.