Ganaron la lotería y usarán la estrategia “bite” de un experto para duplicar su dinero y evitar un error común

Una pareja de Illinois ganó una suma inesperada con un raspadito comprado en una gasolinera y ahora planea seguir la estrategia bite propuesta por Dave Ramsey en su programa televisivo. Según el famoso asesor financiero, el método permite ordenar los ingresos paso a paso y evitar que el premio se esfume en pocos meses.

Illinois: cuánto dinero neto recibirán los ganadores del raspadito millonario

La mujer contó en una llamada a The Ramsey Show que su esposo compró un ticket al azar y descubrió que era ganador de un millón de dólares. Optaron por el pago único, que se redujo a US$600 mil y, tras impuestos, quedará en poco más de US$400 mil.

La mujer relató la experiencia en una llamada a The Ramsey Show, Video de Ramsey Show

Dave Ramsey: cómo aplicar su método paso a paso para administrar premios de lotería

Ramsey aconsejó que: “la manera de comer un elefante es un bocado a la vez”. Según explicó el experto, la pareja debe listar cada gasto antes de recibir el dinero y asignar un destino a cada dólar: impuestos, deudas, ahorro, inversiones, gastos puntuales y celebraciones.

Los ganadores adelantaron que cancelarán la hipoteca —de unos US$100 mil— y saldarán deudas de tarjetas por US$23.000. También contemplan renovar el auto del marido, que comenzó a dar problemas mecánicos.

Consejo de Dave Ramsey: el error más común de los ganadores de lotería

Ramsey les recordó que el verdadero riesgo no es gastar en un viaje o un mueble nuevo, sino “creer que con medio millón se puede vivir como si fueran US$5 millones”. Recomendó evitar improvisaciones y apoyarse en un asesor impositivo y un plan de inversión a largo plazo.

Optaron por el pago único: de US$600 mil Foto de Freepick

El conductor señaló que, si invierten US$300 mil y mantienen la disciplina, podrían transformarlos en US$600 mil en siete años y en más de US$2 millones en dos décadas. “Tienen la oportunidad de cambiar su árbol familiar”, resumió.

Ganador de US$22 millones contó su historia en el programa de Dave Ramsey

El caso reciente no fue inédito: en enero, otro oyente sorprendió a Ramsey en su programa al contar que había ganado, junto a un grupo de compañeros de trabajo, un sorteo multijurisdiccional de lotería. Tras los descuentos fiscales, la suma que recibió rondó los US$22 millones.

El hombre, de unos 50 años, relató que decidió mantener el premio en secreto absoluto: solo su esposa y un hermano conocen la verdad, mientras que sus dos hijos adolescentes siguen sin saberlo. “No quiero que crezcan esperando nuestra herencia en lugar de forjar su propio camino”, explicó.

Dave Ramsey les sugirió aplicar su “estrategia bite”: ordenar cada gasto dólar por dólar Foto de Freepick

Para justificar ciertos gestos económicos frente a familiares, utilizó como excusa una herencia recibida por un tío abuelo de su esposa. “Cuando le pagué un techo nuevo a mi mamá y me preguntó cómo podía costearlo, le dije: ‘es dinero del tío Bob, él quería que hiciéramos esto’”, explicó.

El afortunado también aseguró que su vida cotidiana apenas cambió: “Mi casa estaba pagada antes de ganar y ya teníamos dos Toyota comprados en efectivo. No estamos buscando mudarnos ni actualizar nada, porque son autos perfectamente buenos”. Incluso continuó en su trabajo: “Sigo en mi empleo porque me gusta. No lo odio, en realidad disfruto lo que hago”.

Ramsey celebró su enfoque prudente y le dio consejos claros: “Creo que deberías seguir trabajando, sí”, dijo para validar su decisión. Además, subrayó la importancia de la gestión profesional: “¿Tienes un buen equipo de inversión? Necesitas un equipo. Y me gusta todo lo que estás haciendo”. También defendió su silencio frente al entorno: “No estás siendo un ermitaño raro; estás siendo sabio, porque entendiste que algunos en tu vida no podrían manejar esta ecuación”.