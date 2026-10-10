De ser abandonado en un basurero a convertirse en un magnate tecnológico: la impresionante vida de Freddie Figgers
Abandonado al nacer y criado en un entorno humilde, transformó el acoso escolar y las carencias en un imperio de telecomunicaciones multimillonario con un claro fin social
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En la zona rural de Florida, un recién nacido fue hallado junto a unos tachos de basura. Aquel bebé, Freddie Figgers, creció bajo el peso del acoso escolar: sus compañeros lo llamaban “bebé basura” y sufría agresiones físicas constantes que obligaban a su padre a esperarlo en la parada del colectivo.
Los responsables de rescatarlo del sistema de acogida fueron Nathan y Betty May, una pareja de adultos mayores que ya había criado a decenas de menores vulnerables. Al enterarse de su origen, Nathan le transmitió una enseñanza clave para su vida: aceptar su historia sin permitir que el dolor lo definiera.
El punto de inflexión: la basura convertida en tesoro
Pese a los escasos recursos familiares, su padre le regaló a los nueve años una computadora Macintosh rota comprada en una tienda de segunda mano por 24 dólares. Con herramientas caseras y persistencia, Freddie logró repararla tras numerosos intentos. Ese logro disipó el sufrimiento escolar y encendió su vocación por la informática, llevándolo a aprender a codificar de forma autodidacta a los diez años.
Su talento precoz abrió puertas rápidamente. A los doce años comenzó a reparar computadoras en un programa postescolar, trabajo que llamó la atención de la alcaldesa de Quincy. A los quince años, tras crear un programa municipal para monitorear medidores de agua, tomó una determinación determinante: abandonó la escuela secundaria para fundar su propia empresa, a pesar de la oposición familiar.
Innovación nacida del afecto familiar
A los diecisiete años, su padre enfermó de Alzheimer. Ante el riesgo constante de que Nathan se extraviara, Freddie diseñó un sistema pionero de localización integrado en los zapatos de su padre, adelantándose a las herramientas actuales de geolocalización.
Años después, tras vender dicha tecnología por más de dos millones de dólares y enfrentar la muerte de su padre, redirigió su visión económica hacia un propósito social. Detectó la falta de infraestructura de conectividad en zonas rurales y, tras múltiples intentos, obtuvo a los veintiún años la licencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), siendo el operador más joven y el único afroamericano en conseguirla.
Un legado de impacto social
Hoy en día, Figgers Communications está valorada en millones de dólares, pero su creador mantiene un fuerte compromiso comunitario a través de su fundación. Inspirado por vivencias personales, continuó desarrollando dispositivos médicos, como un glucómetro inteligente diseñado para prevenir muertes por diabetes en áreas desatendidas.
Con su madre Betty May, quien también enfrentó el Alzheimer, Freddie siempre mantuvo firme el principio que guió su vida: transformar la adversidad personal en herramientas para mejorar el mundo y brindar oportunidades a los demás.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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