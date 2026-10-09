La nueva licencia de conducir de Florida que presentó DeSantis tiene un caimán en la estrella Real ID

A partir de fines de septiembre de 2026, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) comenzó a emitir licencias de conducir e identificaciones con un diseño renovado, presentado por el gobernador Ron DeSantis. El nuevo aspecto celebra la historia y los emblemas locales del estado, e incluye imágenes como la fortaleza de Castillo de San Marcos, una naranja integrada en el texto y un manatí, con un caimán en la estrella Real ID.

Cómo es la nueva licencia de Florida que presentó DeSantis

El gobernador DeSantis anunció la implementación de las nuevas licencias de conducir y tarjetas de identificación de Florida en una reunión celebrada el 29 de septiembre. La actualización está disponible en todos los centros de servicio del estado y próximamente en el portal en línea.

La nueva licencia de Florida incluye una naranja en lugar de la "O" del nombre del estado y un caimán en la estrella de Real ID Flhsmv

Además de su diseño actualizado, la credencial incorpora una imagen del sello estatal como medida de seguridad adicional. También incluye la indicación de “No domiciliado temporalmente” para las licencias de conducir comerciales y los permisos de aprendizaje comerciales, según informaron las autoridades.

“Florida sigue marcando la pauta en cuanto a seguridad en la emisión de credenciales. Nuestro último rediseño importante introdujo características de alta seguridad que prácticamente duplicaron las medidas de protección contra el fraude, fortaleciendo significativamente la integridad de las credenciales de Florida”, declaró Dave Kerner, Director Ejecutivo del Flhsmv.

Los emblemas históricos de la nueva licencia de conducir de Florida

La parte frontal de la nueva credencial reúne varios de los símbolos más emblemáticos del estado:

Castillo de San Marcos: ocupa el fondo del frente de la tarjeta. La estructura original, ubicada en St. Augustine, es la fortaleza de mampostería más antigua de EE.UU. continental.

ocupa el fondo del frente de la tarjeta. La estructura original, ubicada en St. Augustine, es la fortaleza de mampostería más antigua de EE.UU. continental. La naranja de Florida: está integrada dentro del diseño como la letra “O” en la palabra “Florida”.

está integrada dentro del diseño como la letra “O” en la palabra “Florida”. El manatí de Florida: aparece en la esquina inferior izquierda como representación de una de las especies acuáticas nativas más reconocibles y amenazadas de la región.

aparece en la esquina inferior izquierda como representación de una de las especies acuáticas nativas más reconocibles y amenazadas de la región. El caimán en la estrella Real ID: en la esquina superior derecha, la estrella lleva incorporada la figura del tradicional caimán de Florida.

Las nuevas licencias de conducir de Florida se emiten con colores de encabezado designados según el tipo de documento Flhsmv

Asimismo, el reverso de la identificación destaca el aporte del estado a la exploración del espacio y su historia política temprana:

Transbordador espacial Discovery: ilustra el reverso como tributo a la Costa Espacial. Esta nave completó 39 misiones y 365 días en el espacio antes de su aterrizaje final en Florida el 9 de marzo de 2011.

ilustra el reverso como tributo a la Costa Espacial. Esta nave completó antes de su aterrizaje final en Florida el 9 de marzo de 2011. Lema histórico: incluye la leyenda “Let Us Alone” (Déjennos en paz), frase utilizada en la primera bandera no oficial de Florida.

Por otra parte, para garantizar la integridad del documento, el Flhsmv integró tecnología de seguridad avanzada. Esta medida incluye elementos táctiles de seguridad, tinta ultravioleta (UV) para verificación rápida y propiedades ópticamente variables que cambian de apariencia según el ángulo de la luz.

Además, las credenciales se emiten con colores de encabezado designados según el tipo de licencia que posee el titular. En el caso de los conductores menores de 21 años, se mostrará una casilla roja en la parte frontal de la tarjeta que indica la fecha hasta la cual será menor.

Quién debe solicitar la nueva licencia en Florida

Las autoridades precisaron que los residentes solo deben renovar su tarjeta cuando esta expire o si necesitan realizar un cambio de datos personales (como nombre o dirección).

Los documentos actuales saldrán de circulación de forma progresiva. La expedición presencial inició a finales de septiembre de 2026, mientras que la opción de renovación web estará habilitada en el portal oficial de la agencia a inicios de noviembre.