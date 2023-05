De una sirena a una muñeca: los espeluznantes hallazgos en la playa de Texas que podrán quedar en manos de cualquiera

escuchar

El sábado se llevará a cabo una subasta de objetos perturbadores que se han localizado en las playas de Texas. La peculiar venta la organizan miembros de un grupo local de rehabilitación de vida silvestre. Quienes asistan al evento podrán convertirse en propietarios de muñecas espeluznantes, una prótesis ortopédica, un mensaje proveniente de Jamaica, una biblia antigua, entre otros artículos.

Los trabajadores de la Mission-Aransas National Estuarine Research Reserve, del The University of Texas at Austin Marine Science Institute, realizaron recorridos semanales durante todo el año pasado por las costas del estado en busca de tortugas marinas varadas y para aplicar encuestas a los visitantes. Mientras llevaron a cabo estas actividades, se encontraron con objetos extraños y decidieron recolectarlos para luego subastarlos.

Dentro de los artículos para la subasta de este año hay una sirena fabricada con fibra de vidrio Facebook/Mission-Aransas Reserve

Entre los hallazgos más perturbadores se encuentran varias muñecas espeluznantes, una prótesis de pierna y una sirena fabricada con fibra de vidrio, detalló Jace Tunnell, director de la Reserva Mission-Aransas, a Fox News. “Estamos en la playa semanalmente en busca de tortugas marinas varadas o contando especies de aves en peligro de extinción. Si vemos algo extraño, lo recogemos y lo llevamos a las instalaciones de Amos Rehabilitation Keep (ARK)”. El departamento se encarga de rehabilitar a animales marinos y será el beneficiado con la venta de los artículos.

La recolección de artículos se lleva a cabo durante todo el año, luego se realiza la subasta Facebook/Mission-Aransas Reserve

La subasta se llevará a cabo en Roberts Point Park, en Port Aransas, durante la venta anual Tony’s Trash to Treasure, que organiza ARK para obtener ingresos. Además de las muñecas cubiertas de percebes, a las que les faltan las extremidades, el cabello y los ojos, las personas podrán comprar un mensaje en una botella que viajó desde Jamaica, una cerveza china, una biblia antigua en una caja que tiene incrustaciones de percebes, carbón de un barco de vapor del siglo XIX, y muchas cosas más, detalló el medio Chron.

Los miembros de la Mission-Aransas Reserve han localizado varios mensajes en botellas Facebook/Mission-Aransas Reserve

Las muñecas perturbadoras que se compraron por US$10.000

No es la primera vez que se realiza esta peculiar subasta, los miembros de la Reserva Mission-Aransas ya la han organizado en años anteriores. Tunnell declaró al medio citado que los objetos suelen venderse entre US$5 y US$50. “Los artículos de mayor precio, o al menos lo que creemos que tendrá precios más altos, se colocan en la subasta en vivo donde la gente puede ofertar por lo que le guste. Algunos se venden por US$10 y otros hasta por US$200″, detalló.

Si bien todos los artículos provocan extrañeza entre las personas, hay una categoría en particular que se lleva toda la atención: las muñecas mutiladas. El año pasado, estos juguetes abandonados cobraron gran popularidad en todo el país norteamericano. De esta manera, llegaron al programa Last Week Tonight, conducido por John Oliver, quien destacó a las muñecas en un segmento del show y finalmente las compró por US$10.000.

Es común encontrar cabezas de muñecas en las playas Facebook/Mission-Aransas Reserve

El presentador detalló que le parecía muy perturbador que hubiera ese tipo de objetos en la playa. No obstante, mostró una mayor preocupación respecto al uso que le darían los compradores de la subasta, por lo que decidió adquirirlas todas para destruirlas. “No puedo confiar en que los compradores anónimos las destruyan y me gustan demasiado las tortugas marinas, así que compraré todas las muñecas restantes por una donación de US$10.000″, dijo durante una emisión en vivo.

En 2022, el presentador de un famoso programa compró todas las muñecas de la subasta por US$10.000 Facebook/Mission-Aransas Reserve

LA NACION