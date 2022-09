Dejó una propina de 3000 dólares, se arrepintió y el restaurante tomó una drástica decisión

Las buenas noticias no suelen sobresalir en el vendaval informativo diario, sin embargo cuando una mujer recibió en junio pasado una generosa propina, fueron muchos los que se hicieron eco de esa singular acción.

La mesera había atendido a un cliente en Alfredo’s Pizza de Scranton, Pensilvania, pero ahora este restaurante llevará a la corte al comensal y todo por una acción que los sorprendió.

En junio, los administradores de Alfredo’s Pizza se impresionaron al ver que un cliente que solo había consumido 13 dólares por un plato de stromboli dejó US$3000 de propina. Al principio, no lo podían creer, pero cuando comprobaron el cargo con la tarjeta de crédito la emoción los invadió y alabaron la increíble generosidad de este hombre, identificado como Erick Smith, a la mesera Mariana Lambert. Además, todo cobró sentido cuando vieron, en la firma del ticket, que su acción estaba inscripta en el movimiento Tips for Jesus, que propone entregar generosas “propinas para Jesús”.

Este hecho no solo conmovió al personal, sino que traspasó las fronteras de Estados Unidos al volverse viral y también atrajo la atención de la prensa. Varios portales querían saber cómo fue cada detalle y cómo se sentía Mariana con este noble acto. En las entrevistas, la joven dejó en claro tanto su emoción como su profundo agradecimiento. No obstante, tiempo después todo comenzó a complicarse y aquella noticia positiva se tornó agria cuando el restaurante recibió un impensable correo.

El costo del alimento era de 13 dólares y el comensal dejó una propina de 3000 Minuto Uno

En él, Erick Smith reclamaba el cargo de los US$3000 que hizo ese día. No daban crédito a lo que leían, así que, antes de alarmarse, los gerentes se comunicaron con su cliente porque pensaban que todo era un malentendido. Además, había un detalle importante: ellos ya le habían dado el dinero a la mesera, porque supuestamente era para ella, y la mujer ya lo había gastado.

Desafortunadamente, en ese contacto cayeron en cuenta que el hombre en efecto reclamaba el reintegro, cosa que el restaurante debió hacer, perdiendo en el acto US$3000, según detalló el gerente del comercio, Zachary Jacobson.

“Pensamos que alguien realmente estaba tratando de hacer algo bueno. Y luego, ¿cuánto?, ¿tres meses después? No hay nada. No hay nada que mostrar en este momento”, declaró Jacobson a The News Station.

Las propinas suelen ser una manera de agradecer el buen servicio que se recibió en algún establecimiento Univision

El cliente dejó de contestar

El gerente detalló que se había comunicado por Facebook con el cliente, pero que éste dejó de contestar y les dijo que lo denunciaran. Finalmente, eso tuvieron que hacer porque, afirmó, la pérdida económica es demasiado grande.

“Espero que reconozca sus acciones y se presente y pague esto porque no debería haber hecho eso si este iba a ser el resultado final”, agregó Jacobson, quien se muestra convencido de que pueden obtener un fallo favorable del juez. Si embargo, también se manifestó “triste y decepcionado” de que aquel gran gesto se haya tornado en una desagradable trance para su negocio.

Además, a raíz de este incidente, algunos pusieron en duda el movimiento Tips for Jesus, fundado en 2013 por Jack Selby. No obstante, hay otros testimonios en redes sociales que indicarían que no se trata de una forma de fraude.