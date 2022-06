“Shakira pilló a Piqué con otra”: la frase que desató el escándalo en Barcelona

Gerard Piqué está en el foco de todos los medios españoles. El marcador central del FC Barcelona se encuentra envuelto en una serie de rumores, que fueron tomando fuerza con el correr de las horas y hablan de una posible separación de su pareja, la artista colombiana Shakira, con quien llevan una relación de 11 años. La turbulencia en el romance decantó por la aparición de una tercera en discordia, de menor edad que su actual pareja.

En el Viejo Continente, el podcast catalán llamado Mamarrazis, emitido por Facebook e Instagram, se hizo eco de la cuestión y reveló detalles que darían a entender del desgaste que atraviesan Piqué y Shakira. “La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar”, sostuvieron. Además, aseguraron que la crisis sentimental derivó en que el capitán del equipo culé armara sus valijas y se fuera a vivir solo hace unas semanas a un antiguo piso de un edificio de la calle Muntaner, en Barcelona.

El mismo podcast, que no develó el nombre de la mujer que formaría el triángulo amoroso, fue categórico en la información brindada sobre la infidelidad del jugador de la selección de España: “Eso es así. Ha ocurrido. Por eso hay distancia. Quizás queda en nada, pero eso ha pasado”.

Shakira y Piqué están juntos hace casi 10 años y tienen dos hijos en común. Instagram.

Pero eso no es todo. Ahondando aún más en la vida privada del deportista, Laura Fa y Lorena Vázquez, conductoras del espacio, revelaron que Piqué “está desatado y desbocado de fiesta” y hasta deslizaron que en compañía de Riqui Puig, su compañero de equipo, frecuentan los boliches Bling Bling y Patrón, ambos situados en una zona residencial de Catalunya, en donde se los vieron “acompañados de otras mujeres”.

“La palabra desatado es la que más nos ha llegado”, destacó Fa, en relación a la nueva etapa sentimental del jugador, que se encuentra en el centro de todas miradas. Por otra parte, su partener, Vázquez, se encargó de recabar información en el circulo íntimo de los jugadores y fueron sus amigos los que se sorprendieron por la extensa actividad nocturna que se alargaba hasta las 2 ó 3 de la madrugada: “Les parecía raro que se acostaran tan tarde teniendo en cuenta que al día siguiente tenían entrenamiento”.

En tanto, Shakira, que es madre de Milán, de 9 años y Sasha, de 7, se encuentra en plena producción discográfica y a finales de abril publicó la canción “Te felicito”, que contó con la colaboración del compositor puertorriqueño Rauw Alejandro. La letra de la misma se basa en un reproche y es tomada como un pase de factura hacia su pareja. “Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda”, expresa la reconocida cantante en una de sus estrofas.