Demócratas indagan si funcionarios de Trump en la Argentina ayudaron en la fuga de Flavio Bolsonaro

WASHINGTON.– A dos días de la llegada del excandidato presidencial Flavio Bolsonaro a Miami, luego de una cinematográfica huida de Brasil con un paso clave por Puerto Iguazú, un grupo de legisladores demócratas le exigió al secretario de Estado, Marco Rubio, explicaciones sobre el rol de la administración de Donald Trump para facilitar su salida e, incluso, que aclare si algún funcionario norteamericano en la Argentina coordinó el operativo.

Un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes, entre ellos varios miembros destacados de la Comisión de Asuntos Exteriores, envió el jueves por la noche una carta a Rubio con una extensa serie de preguntas sobre la implicación del Departamento de Estado en la salida de Bolsonaro de Brasil, pese a las restricciones impuestas por la Justicia para su salida, y el proceso para aprobar el visado estadounidense al senador y su familia.

Donald Trump habla con periodistas antes de abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, Estados Unidos Jacquelyn Martin - AP

“¿Algún funcionario del gobierno estadounidense que se encontrara en la Argentina o en Ecuador coordinó el itinerario de viaje de Flavio Bolsonaro?“, fue la última de una larga serie de preguntas que los demócratas le hicieron llegar a Rubio. Le solicitaron una respuesta por escrito a más tardar el 13 de noviembre y que se ponga a disposición para una sesión informativa al Congreso.

El pedido de los demócratas

Acompañado por su esposa y sus dos hijas adolescentes, el senador del Partido Liberal (PL) que el domingo había perdido sorpresivamente el balotaje a manos de Luiz Inacio Lula da Silva cruzó el martes por la noche por el puente internacional Tancredo Neves hacia Misiones -según informó la Dirección Nacional de Migraciones- y en la madrugada del miércoles partió rumbo a Guayaquil a bordo de un avión Gulfstream G400 operado por la compañía Baires Fly S.A. Luego continuaría su ruta hasta el aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka, en Miami.

En la carta, impulsada por las congresistas Sydney Kamlager-Dove (California) y Dina Titus (Nevada) y firmada por 25 miembros, los demócratas le pidieron a Rubio que aclare cómo se coordinó el Departamento de Estado con otras agencias para conceder el visado, si los funcionarios eran conscientes de las investigaciones pendientes sobre Bolsonaro y hasta qué punto el gobierno norteamericano y sus funcionarios ayudaron al senador a abandonar Brasil y trasladarse hasta Estados Unidos.

Flavio Bolsonaro llega al aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka, en Miami, Florida Marta Lavandier - AP

“El pueblo estadounidense y el Congreso tienen un interés legítimo, en virtud de sus funciones de supervisión, en comprender si se utilizaron recursos diplomáticos y migratorios de Estados Unidos para facilitar el viaje de una figura política extranjera en estas circunstancias”, escribieron las legisladoras.

“La transparencia es especialmente importante cuando los hechos denunciados afectan a un proceso judicial extranjero, a unas relaciones bilaterales delicadas y a la aplicación coherente de las políticas migratorias y diplomáticas de Estados Unidos”, añadieron.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no había respondido a una solicitud de comentarios sobre la carta hecha por medios norteamericanos.

Personas no identificadas salen del aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka, poco después de la llegada de Flavio Bolsonaro y su familia a Miami, Florida RICARDO ARDUENGO - AFP

“¿Se comunicó algún empleado del Departamento de Estado, funcionario de la embajada de Estados Unidos, funcionario de la Casa Blanca u otro representante del gobierno estadounidense –ya sea directa o indirectamente– con Bolsonaro, su familia, sus abogados, sus asesores políticos o sus intermediarios en relación con su viaje a Estados Unidos?“, preguntaron los legisladores demócratas en la carta.

También si algún funcionario del gobierno estadounidense prestó “asistencia en la organización de vuelos, documentación de viaje, transporte, acceso a aeropuertos, citas consulares, planificación de la entrada o cualquier otra gestión logística relacionada con la salida o llegada de Bolsonaro”.

SECRETARY RUBIO at G20: By translating our shared interests into practical cooperation and real action, we can reinforce global stability, and more importantly, we can deliver meaningful results for our citizens. pic.twitter.com/8M9TOYmTmn — Department of State (@StateDept) October 30, 2026

La publicación de la carta se produce en momentos en que Rubio se encuentra en Atlanta como anfitrión de una reunión de los cancilleres del G20, preparatoria para la cumbre del grupo en Miami del 14 y 15 de diciembre. De la reunión de dos días, que culmina el sábado, participan los cancilleres de la Argentina, Pablo Quirno, y de Brasil, Mauro Vieira.

Los datos del itinerario

Ayer, el diario The New York Times reveló en base a fuentes del gobierno norteamericano que un funcionario de Trump estuvo a cargo de la logística del vuelo que llevó a Bolsonaro y su familia desde Puerto Iguazú hasta Miami, con escala en Guayaquil.

De acuerdo al diario norteamericano, que citó a una fuente familiarizada con la logística, el avión privado que trasladó a Bolsonaro desde la Argentina a Miami fue organizado por Jason Miller, un funcionario de comunicaciones de la Casa Blanca y aliado de la familia.

“Dime con quién andas y te diré quién eres. Una vez más, Trump está apoyando a sus amigos autoritarios [...] Su administración está ayudando a Bolsonaro a evitar rendir cuentas en Brasil al permitirle esconderse en Estados Unidos”, señaló en X la congresista demócrata Delia Ramírez (Illinois), al repostear el artículo de The New York Times.

Dime con quién andas y te dire quién eres. Again, Trump is showing up for his authoritarian friends.



Ahead of the Brazilian election, I urged the Trump administration to stop meddling with Brazil’s democracy. Still, the Trump administration is helping Bolsonaro to avoid… https://t.co/k2b7wSoAJx — Congresswoman Delia C. Ramirez (@repdeliaramirez) October 29, 2026

“No importa si eres un belicista, un infame y peligroso narcotraficante, o un autoritario, Trump te protegerá siempre y cuando le beneficie a él y a sus donantes”, añadió.

En la Argentina, la Justicia dio los primeros pasos en la investigación para determinar si hubo participación de funcionarios del gobierno de Javier Milei para facilitar de manera irregular la salida de Bolsonaro hacia Estados Unidos, con escala en Ecuador.

Flavio Bolsonaro hace un gesto durante un acto de campaña en Largo Glenio Peres, en Porto Alegre, Brasil SILVIO AVILA - AFP

La llegada a Miami de Flavio Bolsonaro, sobre quien pesaba una prohibición judicial de salida del país con orden de cancelación de sus pasaportes, se produjo al día siguiente de que el propio Departamento de Estado informara que el senador y su familia recibirían sus respectivas visas y que se les permitiría ingresar a Estados Unidos.

El senador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y hermano de Eduardo, quien vive exiliado en Texas desde principios de 2025, es investigado en Brasil por presunto blanqueo de capitales. El clan, que tiene una sólida red de contactos con el Partido Republicano y a Trump como un aliado clave, ha consolidado a Estados Unidos como un lugar de refugio.

De todas formas, el gobierno de Trump no tendría previsto respaldar la pretensión de Bolsonaro de ser el “líder legítimo” de Brasil -como se autoproclamó el senador en una carta dirigida al país-, dijeron a la agencia Reuters un funcionario estadounidense y ‌otra persona familiarizada ⁠con el asunto.

Según información publicada por medios brasileños el viernes, la embajada de Estados Unidos en Brasil habría enviado a organismos del gobierno norteamericano, como el Departamento de Estado, un informe en el que califica la victoria de Lula como “sorprendente, pero definitiva”.

Respecto a la llegada del senador a Miami, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señaló en un comunicado que “Bolsonaro llegó al sur de Florida con su familia” y que “fueron recibidos e inspeccionados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de conformidad con las leyes y procedimientos de inmigración vigentes”.

Flavio Bolsonaro reacciona tras conocer los primeros resultados del balotaje presidencial, en Brasilia PABLO PORCIUNCULA - AFP

Según medios brasileños, que citaron registros de la aduana estadounidense, Bolsonaro y su familia ingresaron con una autorización de permanencia temporal por motivos “humanitarios”.

“El senador; su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus hijas, Carolina y Luiza, recibieron autorización de entrada bajo la categoría ‘DT’”, un parole humanitario que funciona como permiso de permanencia temporal en Estados Unidos por razones humanitarias urgentes, reportó Folha de S. Paulo.

La autorización concedida a Bolsonaro y su familia tendría vigencia hasta octubre de 2027, según información publicada por medios estadounidenses y brasileños.