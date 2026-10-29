Midterms 2026: últimas encuestas en cuatro estados clave que podrían definir las elecciones en Estados Unidos

Las elecciones de medio término en Estados Unidos podrían modificar la composición del Senado. Las últimas encuestas en cuatro estados clave muestran que los candidatos demócratas pueden competir por bancas en territorios donde los republicanos cuentan con una base electoral consolidada.

¿Demócratas o republicanos?: el panorama para las elecciones generales

Los resultados relevados en Texas, Michigan, Maine y Kansas reflejaron diferencias en la intención de voto, la valoración de los candidatos y las motivaciones de los electores.

reflejaron diferencias en la intención de voto, la valoración de los candidatos y las motivaciones de los electores. Mientras James Talarico y Abdul El-Sayed encabezan los sondeos en sus respectivos estados, las disputas entre Troy Jackson y Susan Collins y entre Adam Hamilton y Roger Marshall permanecen abiertas.

Recientes encuestas de CNN revelan que el Partido Demócrata mantiene oportunidades competitivas para alcanzar la mayoría en el Senado estadounidense Imagen generada con IA

De acuerdo con el estudio de CNN, la evaluación de los candidatos y la posición de los votantes frente al presidente Donald Trump aparecieron como factores relevantes. Sin embargo, las preferencias partidarias tradicionales y la distribución del voto indeciso podrían incidir en los resultados definitivos.

Texas: James Talarico aventaja a Ken Paxton de cara a las elecciones

En Texas, la preferencia del voto se inclinó más por el candidato demócrata:

James Talarico alcanzó el 49% de apoyo entre los votantes probables.

alcanzó el de apoyo entre los votantes probables. Ken Paxton recibió el 43%.

Aunque el Partido Demócrata es impopular en Kansas y Texas, los candidatos demócratas al Senado tienen mejores resultados que su partido CNN

La diferencia de seis puntos representa una señal para los demócratas en un estado que lleva tres décadas sin elegir a un candidato de ese partido para un cargo estatal. Además, en el sondeo, Talarico reunió el 63% del respaldo de los latinos y el 64% del electorado de color.

Dentro de este último grupo, también obtuvo el apoyo de un 22% de quienes votaron por Trump en 2024.

Otro dato que incide en la contienda es la imagen de Paxton: el 24% de sus propios simpatizantes expresa una opinión desfavorable sobre él, mientras que apenas el 2% de los demócratas consultados evalúa negativamente a Talarico. Sin embargo, el Partido Demócrata registró un 53% de imagen desfavorable en Texas.

Según CNN, más de seis de cada diez votantes indecisos son republicanos o independientes que se inclinan por ese partido. La encuesta tiene un margen de error de 4,2 puntos porcentuales, un factor que debe considerarse al interpretar la diferencia entre los candidatos.

Michigan: Abdul El-Sayed mantiene una ventaja sobre Mike Rogers

En Michigan, los resultados mostraron lo siguiente:

El demócrata Abdul El-Sayed reunió el 49% de las preferencias.

reunió el de las preferencias. El republicano Mike Rogers recibió el 42% de apoyo.

Barack Obama busca movilizar a los votantes e impulsar un cambio político a través del sufragio

El candidato demócrata consiguió concentrar el respaldo de su partido después de las primarias de agosto: el 95% de los sufragistas probables de ese partido manifestaron su apoyo.

La imagen de Rogers también presentó cambios: el 50% de los encuestados tiene una opinión desfavorable del republicano, ocho puntos porcentuales más que el 42% registrado a comienzos de septiembre. En el caso de El-Sayed, las opiniones positivas y negativas se encuentran divididas en partes iguales.

Las motivaciones electorales mostraron otra diferencia entre las campañas: el 75% de los simpatizantes de El-Sayed afirmaron que votarán para respaldarlo, mientras que el 57% de los seguidores de Rogers señalaron que su decisión responde principalmente al rechazo a su rival. El margen de error del sondeo es de 4,7 puntos porcentuales.

Maine: Susan Collins enfrenta una disputa abierta con Troy Jackson

La encuesta de CNN en Maine ubicó al candidato demócrata con una ventaja sobre su oponente:

Troy Jackson obtuvo el 49% del apoyo de los encuestados.

obtuvo el del apoyo de los encuestados. La senadora republicana Susan Collins recibió el 45%.

recibió el Como el margen de error es de 4,5 puntos porcentuales, la distancia entre ambos no permite establecer una ventaja concluyente.

La figura de Collins ocupa un lugar central en la campaña: aproximadamente tres de cada cuatro votantes probables consideraron que su decisión depende más de la evaluación de la senadora que de la opinión sobre Jackson. La republicana registró un 54% de imagen desfavorable, mientras que el demócrata alcanzó un 46% de opiniones negativas.

Collins conserva, sin embargo, respaldo entre algunos votantes que desaprueban la gestión de Trump: el 21% de ese grupo la apoya, la proporción más alta para un candidato republicano entre los cuatro estados analizados. Más de nueve de cada diez electores probables aseguraron tener definido su voto.

Entre los simpatizantes de Jackson, el 79% manifestó una motivación alta para participar, frente al 62% de los seguidores de Collins. Además, el 55% de quienes respaldaron al demócrata considera que el control del Senado es su principal motivo para sufragar.

Kansas: Adam Hamilton busca disputarle la banca a Roger Marshall

En Kansas, los sondeos señalaron también una competencia ajustada:

El demócrata Adam Hamilton obtuvo el 49% de la intención de voto.

obtuvo el de la intención de voto. El republicano Roger Marshall alcanzó el 45% .

alcanzó el . La diferencia de cuatro puntos está dentro del margen de error de 4,5 puntos porcentuales, por lo que el escenario se plantea como abierto.

Hamilton superó el nivel de apoyo habitual de su partido en un estado donde solo cerca de un tercio de los sufragistas tiene una opinión favorable de los demócratas.

El 12% de los votantes o simpatizantes republicanos expresó su apoyo al candidato demócrata, el porcentaje más alto de respaldo cruzado entre los cuatro estados.

A su vez, el 59% de sus seguidores afirmó que votará principalmente en rechazo a Marshall.

Por su parte, Marshall podría beneficiarse de la inclinación partidaria del estado. La mitad de sus simpatizantes consideró que mantener el control republicano del Senado es su principal motivo para votar.

Además, al menos seis de cada diez indecisos son republicanos o independientes cercanos a ese partido.