Detalle oculto: la verdadera función del anillo en las pajillas de los vasos

El anillo en las pajillas o pajitas de los vasos genera confusión desde hace años: algunos lo colocan arriba, otros abajo, y muchos dudan sobre su función real. Según respuestas de compradores en Amazon y debates en foros especializados como AnandTech, la pieza tiene un objetivo concreto, aunque el diseño provoca confusión.

Para qué sirve el anillo de las pajitas de los vasos

El anillo actúa como tope. Su tamaño impide que el pitillo atraviese por completo el orificio de la tapa. Cuando queda del lado interno del vaso, evita que el sorbete se eleve por la presión del líquido o se salga al inclinar el recipiente.

Muchos modelos generan errores de uso porque el anillo queda demasiado cerca del extremo inferior o resulta incómodo al beber Amazon

En respuestas publicadas en Amazon, varios usuarios coinciden en este punto. Una compradora explicó: “Uso la pajilla con el tope dentro del vaso para que no se salga por arriba”.

¿Por qué muchas personas lo colocan al revés?

La falta de claridad sobre su uso surge por dos motivos. Primero, algunos modelos traen el anillo muy cerca del extremo inferior. Eso hace incómodo beber si se coloca del lado de la boca. Segundo, existen versiones en las que el anillo sí se desplaza, lo que habilita otros usos prácticos.

En un hilo de AnandTech, un usuario contó que colocó el anillo del lado externo para que, al desenroscar la tapa, la pajilla quede sujeta y facilite llenar el vaso. Ese uso no es el principal, pero resulta funcional en ciertos contextos.

Según los comentarios de compradores en Amazon, la mayoría de los sorbetes tienen topes fijos de plástico duro, ubicados centímetros del extremo inferior. Otros modelos incluyen anillos móviles, pensados para ajustar la altura o incluso facilitar el lavado en lavavajillas.

La mayoría de las pajillas tiene anillos rígidos y fijos, mientras que otras incorporan versiones móviles para ajustar altura o facilitar la limpieza Freepick

Trucos cotidianos con pajillas: soluciones simples para problemas domésticos comunes

Según explica el sitio especializado WonderHowTo, puede cumplir múltiples funciones prácticas o “hacks” dentro del hogar. Entre estas están:

Destrabar ketchup y salsas espesas: se debe introducir una pajilla dentro de la botella hasta llegar al fondo y retirarla lentamente. Ese movimiento rompe el tapón interno formado por la salsa seca y permite la entrada de aire, lo que facilita que el contenido vuelva a salir sin necesidad de sacudir el envase ni provocar derrames.

se debe introducir una pajilla dentro de la botella hasta llegar al fondo y retirarla lentamente. Ese movimiento rompe el tapón interno formado por la salsa seca y permite la entrada de aire, lo que facilita que el contenido vuelva a salir sin necesidad de sacudir el envase ni provocar derrames. Sellar bolsas plásticas sin máquina de vacío: el alimento se coloca dentro de una bolsa con cierre hermético. A continuación, se introduce un popote y se cierra la bolsa casi por completo; solo queda libre el espacio de la pajilla. Se aspira el aire con cuidado y, antes de retirarla, se completa el cierre. Este procedimiento reduce la oxidación y mejora la conservación en frío.

Además de servir para beber, la pajilla puede resolver pequeños problemas cotidianos dentro del hogar Freepick