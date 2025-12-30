Detalle oculto: la verdadera función del anillo en las pajillas de los vasos
La posición correcta determina la estabilidad del popote y evita que se desplace al beber o inclinar el recipiente
El anillo en las pajillas o pajitas de los vasos genera confusión desde hace años: algunos lo colocan arriba, otros abajo, y muchos dudan sobre su función real. Según respuestas de compradores en Amazon y debates en foros especializados como AnandTech, la pieza tiene un objetivo concreto, aunque el diseño provoca confusión.
Para qué sirve el anillo de las pajitas de los vasos
El anillo actúa como tope. Su tamaño impide que el pitillo atraviese por completo el orificio de la tapa. Cuando queda del lado interno del vaso, evita que el sorbete se eleve por la presión del líquido o se salga al inclinar el recipiente.
En respuestas publicadas en Amazon, varios usuarios coinciden en este punto. Una compradora explicó: “Uso la pajilla con el tope dentro del vaso para que no se salga por arriba”.
¿Por qué muchas personas lo colocan al revés?
La falta de claridad sobre su uso surge por dos motivos. Primero, algunos modelos traen el anillo muy cerca del extremo inferior. Eso hace incómodo beber si se coloca del lado de la boca. Segundo, existen versiones en las que el anillo sí se desplaza, lo que habilita otros usos prácticos.
En un hilo de AnandTech, un usuario contó que colocó el anillo del lado externo para que, al desenroscar la tapa, la pajilla quede sujeta y facilite llenar el vaso. Ese uso no es el principal, pero resulta funcional en ciertos contextos.
Según los comentarios de compradores en Amazon, la mayoría de los sorbetes tienen topes fijos de plástico duro, ubicados centímetros del extremo inferior. Otros modelos incluyen anillos móviles, pensados para ajustar la altura o incluso facilitar el lavado en lavavajillas.
Trucos cotidianos con pajillas: soluciones simples para problemas domésticos comunes
Según explica el sitio especializado WonderHowTo, puede cumplir múltiples funciones prácticas o “hacks” dentro del hogar. Entre estas están:
- Destrabar ketchup y salsas espesas: se debe introducir una pajilla dentro de la botella hasta llegar al fondo y retirarla lentamente. Ese movimiento rompe el tapón interno formado por la salsa seca y permite la entrada de aire, lo que facilita que el contenido vuelva a salir sin necesidad de sacudir el envase ni provocar derrames.
- Sellar bolsas plásticas sin máquina de vacío: el alimento se coloca dentro de una bolsa con cierre hermético. A continuación, se introduce un popote y se cierra la bolsa casi por completo; solo queda libre el espacio de la pajilla. Se aspira el aire con cuidado y, antes de retirarla, se completa el cierre. Este procedimiento reduce la oxidación y mejora la conservación en frío.
- Quitar el centro de las frutillas: la pajilla se introduce desde la punta inferior del fruto hacia arriba. Se empuja hasta que el tallo y la parte blanca salen por completo. El procedimiento conserva la forma de la frutilla y resulta útil para presentaciones o tareas de repostería.
- Evitar que los collares se enreden: la cadena del collar se pasa por el interior de la pajilla y el broche se cierra por fuera. De este modo, la pieza queda recta y protegida durante el traslado, sin necesidad de estuches adicionales.
- Retirar restos de corcho del vino: el popote se coloca sobre el fragmento de corcho flotante y el extremo superior se tapa con un dedo. Al generar vacío, el corcho queda adherido y puede retirarse sin afectar la bebida.
- Armar un sistema simple de riego para plantas: el corcho se perfora para permitir el paso de una pajilla, que luego se ajusta firmemente y se conecta a una botella llena de agua. La botella se coloca invertida o inclinada dentro de la maceta, con la pajilla orientada hacia la tierra. De este modo, el agua desciende de manera gradual hacia el sustrato, mantiene la humedad necesaria y previene el riego excesivo cuando la planta permanece varios días sin cuidado.
