Hack navideño: una reconocida tienda de EE.UU. liquida su stock con descuentos de hasta 75%

Una popular cadena de Estados Unidos ofrece descuentos de hasta el 75% en ciertos productos, debido a una liquidación que realiza antes de la época festiva. Con casi 400 tiendas en todo el territorio norteamericano, Nordstrom Rack publicitó la venta de regalos para Navidad a un bajo costo en comparación con sus precios generales.

Cómo obtener descuentos de hasta el 75% en Nordstrom Rack antes de Navidad

La cadena de grandes almacenes Nordstrom Rack, fundada en 1973 en Seattle (Washington), anunció una liquidación en muchos de sus productos, que contemplan hasta el 75% de descuento de su precio original. Además, se puede obtener un 25% extra sobre esos valores.

La temporada navideña en Estados Unidos se enmarca en un gran flujo comercial en los días previos, y ciertas compañías y negocios aprovechan para ofertar cientos de productos para su venta. En ese sentido, la usuaria de Instagram “Ahorrando con Pina” publicó un video en el que detalló cómo acceder a un descuento imperdible.

La usuaria destacó los pasos a seguir para aplicar a valores más bajos que los precios originales en los productos ofertados en liquidación:

Acceder a la página oficial de Nordstrom Rack.

Deslizar el menú hasta el sector de “Ofertas disponibles ahora”.

Registrarse en línea (este proceso no presenta un costo). También se puede realizar este paso a través de la app celular.

Si bien la autora de la publicación indicó que estos descuentos se aplican en las compras en línea, la compañía advirtió que también se pueden utilizar en las transacciones en las tiendas físicas.

nordstromrack.com

Algunos de los descuentos en artículos que mostró Pina son:

Unas zapatillas de deporte que originalmente costaban 49,99 dólares y, con el descuento de la liquidación, quedaron en US$27,96. Después de elegir el artículo en el carrito y aplicar el ahorro del 25%, el precio final fue de US$20,97.

Un abrigo rojo que pasó de US$65 a US$28,47 .

. Un suéter, de US$65 a US$22,47.

En qué fechas está disponible el descuento de hasta el 75% en la tienda de EE.UU.

Nordstrom Rack tiene 397 tiendas en 40 estados de ese país. Desde las 9 horas (hora del Pacífico) del 19 de diciembre pasado, comenzaron los descuentos en productos de liquidación.

Según se indica en el sitio web, estas ofertas seguirán hasta el 1º de enero de 2026, a las 23.59 hs (hora del Pacífico).

En tanto, la compañía indicó que los impuestos no están incluidos en los valores y que no se aceptan cambios ni devoluciones en los artículos adquiridos bajo estos descuentos.

Nordstrom Rack posee casi 400 tiendas en 40 estados del territorio norteamericano

Qué tiendas abren el día de Navidad este 2025 en Estados Unidos

Para los compradores de regalos de última hora, ciertos comercios estarán operativos el 25 de diciembre de este año en el territorio norteamericano. El día de Navidad, las siguientes tiendas abrirán con normalidad o con una reducción en los horarios habituales:

7-eleven .

. CVS : la mayoría de sus sucursales operan en horarios reducidos, generalmente entre las 8 hs y las 21 hs (hora local).

: la mayoría de sus sucursales operan en horarios reducidos, generalmente entre las 8 hs y las 21 hs (hora local). Walgreens : algunas tiendas pueden reducir su horario de 8 hs a 18 hs (hora local).

: algunas tiendas pueden reducir su horario de 8 hs a 18 hs (hora local). Wawa .

. Albertsons .

. Safeway: de 8 hs a 17 hs (hora local).