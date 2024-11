Disney+, Hulu, Max y otros streamings en Black Friday 2024: estas son las ofertas y precios en Estados Unidos

Las principales plataformas de streaming lanzaron promociones exclusivas para este Black Friday, donde ofrecen descuentos significativos en suscripciones y paquetes. Entre las más destacadas se encuentran Hulu, Disney+, Max (antes HBO Max), Peacock y Paramount+, que buscan captar nuevos usuarios y recuperar a quienes cancelaron sus planes durante el año debido al aumento de precios.

Estas ofertas estarán disponibles hasta el 2 de diciembre y representan una oportunidad única para quienes desean disfrutar de contenido de calidad a precios reducidos. Con descuentos que llegan hasta un 90%, las plataformas buscan competir en un mercado cada vez más saturado.

Hulu y Disney+: una de las ofertas más atractivas

Hulu ofrece una suscripción anual de su plan con anuncios por solo 0,99 dólares al mes, en lugar de los habituales US$9,99, lo que representa un ahorro del 90%.

Por otro lado, quienes deseen combinar Hulu y Disney+ pueden adquirir ambos servicios por US$2,99 al mes durante un año, en lugar de los US$10,99 regulares. Estas promociones estarán disponibles hasta el 2 de diciembre y solo aplican para nuevos suscriptores.

El catálogo de Hulu incluye series como Normal People, The Bear y Only Murders in the Building, además de una amplia variedad de contenido de FX. Por su parte, Disney+ continúa siendo el hogar de franquicias como Marvel, Star Wars y Pixar, así como clásicos de Disney y documentales de National Geographic.

Max: un descuento significativo para seis meses

Max lanzó una oferta que permite a los nuevos usuarios suscribirse a su plan con anuncios por US$2,99 al mes durante seis meses, en lugar de los US$9,99 habituales. Este descuento del 70% equivale a un ahorro total de US$42 en ese periodo.

El servicio, conocido por su extenso catálogo de producciones de HBO y Warner, incluye series como The Last of Us, House of the Dragon y películas recientes como Dune: Parte Dos. También ofrece el catálogo completo de Studio Ghibli, películas de Harry Potter y clásicos como la saga Mad Max.

Peacock: opciones flexibles y económicas

Peacock, la plataforma de NBC, se destaca por su oferta de un año de su plan con anuncios por US$19,99, lo que representa un ahorro de US$50 frente al precio original. Alternativamente, los usuarios pueden optar por un combo de seis meses a US$1,99 al mes. Estas promociones estarán disponibles hasta el 2 de diciembre.

Peacock se posicionó como una opción ideal para los fanáticos del deporte, con acceso a la NFL, Premier League y WWE, además de contenido original y clásicos como The Office y Parks and Recreation. Su catálogo también incluye estrenos como Twisters y producciones de Bravo para los amantes del reality TV.

Paramount+: dos meses a precio reducido

Paramount+ ofrece dos meses de su plan Essential con anuncios o el paquete que incluye Showtime sin anuncios, cada uno a US$2,99 al mes, aunque luego de los 60 días, las renovaciones regresan a sus precios originales. Este último, que normalmente cuesta US$12,99, incluye acceso al canal CBS en vivo, así como series originales como Evil y la próxima secuela de Dexter.

En el catálogo de Paramount+ pueden encontrarse títulos clásicos como Gladiador y éxitos recientes como Top Gun: Maverick. También destaca su cobertura de eventos deportivos, como la NFL y la UEFA Champions League.

Prime Video: descuentos en contenido y canales

Aunque Amazon no redujo el costo de su suscripción a Prime Video, lanzó ofertas significativas en películas y series para comprar o alquilar, además de descuentos en canales adicionales como Crunchyroll, disponible desde US$2 al mes. Estas promociones estarán activas hasta el 2 de diciembre.

Netflix: sin ofertas para este Black Friday

A diferencia de otras plataformas, Netflix no lanzó descuentos para esta temporada. La empresa, conocida por sus aumentos de precios en el último tiempo, continúa con su oferta en planes regulares sin promociones especiales, lo que marca una diferencia notable frente a sus competidores.