Cuba vs. Puerto Rico, hoy: hora, transmisión y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol en EE.UU.
En paralelo, la MLB y la página oficial del Clásico seguirán el choque jugada a jugada, con estadísticas detalladas y datos de velocidad de pitcheos
El partido entre Cuba y Puerto Rico se perfila como uno de los más calientes de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol, por historia, presente y contexto. El encuentro está programado para este lunes 9 de marzo a las 7.00 p.m. (hora del Este), en el Hiram Bithorn Stadium de San Juan.
Noche grande en San Juan: horario y TV
En Estados Unidos, el juego se verá en vivo por FS1, con la opción de FOX Deportes para la transmisión en español en los mercados donde esté disponible.
La app de FOX Sports ofrecerá el streaming en territorio estadounidense, mientras que Tubi y FOX One tendrán resúmenes, repeticiones y contenido on‑demand una vez finalizada la jornada.
La grilla para hoy se completa con otros dos duelos de peso para la audiencia hispana: Venezuela–Nicaragua por FS2 y México–Estados Unidos por FOX en la ventana nocturna.
En paralelo, MLB.com y la página oficial del Clásico seguirán el choque jugada a jugada, con estadísticas detalladas y datos de velocidad de pitcheos en tiempo real.
Calendario de Puerto Rico (primera ronda, hora del Este)
Grupo A – Hiram Bithorn Stadium, San Juan.
- 6 de marzo, 6.00 p.m.: Puerto Rico 5–0 Colombia
- 7 de marzo, 6.00 p.m.: Puerto Rico 4–3 Panamá (10 entradas)
- 9 de marzo, 7.00 p.m.: Cuba vs. Puerto Rico, FS1
- 10 de marzo, 7.00 p.m.: Canadá vs. Puerto Rico, Tubi
Calendario de Cuba (primera ronda, hora del Este)
Grupo A – Hiram Bithorn Stadium, San Juan.
- 6 de marzo, 11.00 a.m.: Cuba 3–1 Panamá
- 8 de marzo, 12.00 p.m.: Colombia vs. Cuba
- 9 de marzo, 7.00 p.m.: Cuba vs. Puerto Rico, FS1
- 11 de marzo, 3.00 p.m.: Canadá vs. Cuba, FS2 (FOX Deportes)
