Nicaragua vs. Israel, hoy: hora y cómo ver en vivo la transmisión del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami

Nicaragua se juega hoy su última carta crucial en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) ante Israel, en un duelo directo del Grupo D que puede marcar su continuidad en el torneo. El partido se disputa en loanDepot park, el estadio de los Marlins en Little Havana, Miami, desde las 19:00 (7 p.m.) hora del Este de Estados Unidos (ET), con transmisión para Estados Unidos a través de Tubi dentro del paquete de FOX Sports.

Nicaragua vs. Israel: horario y cómo ver en vivo el WBC

El Nicaragua vs. Israel está programado para hoy domingo 8 de marzo a las 19:00 ET , en el loanDepot park, en Miami.

, en el loanDepot park, en Miami. La ficha de partido de MLB y la previa de Gameday confirman que se trata del Juego 6 del Grupo D del World Baseball Classic 2026, con Israel como local administrativo y Nicaragua como visitante.

La transmisión en Estados Unidos corre por cuenta de Tubi, que emite este encuentro en exclusiva dentro del paquete del WBC, mientras que el resto de la jornada se reparte entre FS2 (Panamá–Canadá) y FS1 (Brasil–México), según la programación de FOX Sports detallada por MLB.

Cómo llegan Nicaragua e Israel al duelo del Grupo D del WBC

Nicaragua llega con registro de 0-2 en el Grupo D tras dos derrotas dolorosas ante potencias del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El jardinero nicaragüense Cristhian Sandoval (95) observa el jonrón de tres carreras del holandés Ozzie Albies, que se dirige a las gradas del jardín derecho durante la novena entrada del Clásico Mundial de Béisbol, el sábado 7 de marzo de 2026 en Miami Marta Lavandier� - AP�

El equipo centroamericano cayó 12-3 en el debut contra República Dominicana y luego perdió 4-3 frente a Países Bajos, en un juego que se definió con un jonrón de tres carreras de Ozzie Albies en la novena entrada.

Israel arriba al partido con marca de 0-1 y todavía sin victorias en esta edición del WBC.

Según la previa de MLB para el equipo israelí, el cruce ante Nicaragua es señalado por muchos como el juego “más ganable” de su calendario en el Grupo D, por delante de los choques ante Venezuela, República Dominicana y Países Bajos, todos candidatos a avanzar a cuartos de final.

En los antecedentes recientes del WBC, Israel ya le ganó a Nicaragua en 2023 por 3-1 y la propia MLB recuerda ese antecedente al señalar que, para los israelíes, volver a imponerse en este duelo sería clave para garantizar su presencia en el próximo Clásico Mundial de Béisbol y no quedar en el fondo del Grupo D.

El equipo de Países Bajos celebra después de que Ozzie Albies conectara un jonrón de tres carreras durante la novena entrada de un juego del Clásico Mundial de Béisbol contra Nicaragua, el sábado 7 de marzo de 2026 Marta Lavandier� - AP�

Qué se juega Nicaragua hoy en Miami

Nicaragua llega a este World Baseball Classic 2026 todavía con el impulso de su destacada actuación en el clasificatorio del año pasado, pero con la obligación de transformar competitividad en resultados.

Una derrota hoy frente a Israel dejaría al equipo prácticamente sin chances de pelear por algo más en el Grupo D, mientras que un triunfo lo mantendría con vida y mejor parado de cara al cierre de la fase ante Venezuela.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.