No solo el petróleo: qué se sabe del acuerdo de EE.UU. y Venezuela por el oro de Guayana

Estados Unidos y Venezuela avanzan en una nueva etapa de cooperación centrada en la explotación de recursos naturales. La reciente decisión del gobierno estadounidense de autorizar una licencia limitada para exportar oro venezolano podría redefinir el futuro del sector minero en la nación sudamericana.

Según informó Al Jazeera, el gobierno de Estados Unidos aprobó una licencia restringida que permite exportar oro venezolano hacia territorio estadounidense.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. habilitó a Minerven y sus filiales para transportar y vender oro en el mercado estadounidense Ariana Cubillos - AP

El anuncio se hizo en el sitio web del Departamento del Tesoro y establece un marco legal que habilita a la empresa estatal minera venezolana Minerven —junto con sus filiales— a transportar, vender y enviar oro a Estados Unidos, siempre dentro de los parámetros establecidos por la legislación estadounidense.

El documento, citado por Al Jazeera, aclara que bajo esta licencia no está permitido que el oro sea intercambiado con países como Cuba, Corea del Norte, Irán o Rusia. Asimismo, cualquier pago que esté dirigido a individuos sancionados debe canalizarse a través de cuentas del Tesoro estadounidense denominadas Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros.

Durante años, Minerven y otras empresas estatales como la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) vinculadas al sector estuvieron sujetas a sanciones impuestas por Washington. Esas medidas se adoptaron como respuesta al proceso de nacionalización de recursos estratégicos impulsado durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez.

El contexto político del acuerdo entre EE.UU. y Venezuela

De acuerdo con Al Jazeera, el 3 de enero Estados Unidos lanzó una operación que terminó con la captura y encarcelamiento del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.

Desde entonces, el gobierno estadounidense encabezado por el presidente Donald Trump impulsó una estrategia orientada a abrir los sectores petrolero y minero de la nación bolivariana a la inversión internacional.

Los críticos de la medida sostuvieron, según citó Al Jazeera, que esta política busca aprovechar los recursos naturales del país sudamericano en beneficio de Washington. Por su parte, Trump y sus aliados argumentaron que los recursos petroleros de Venezuela habían sido “robados” a Estados Unidos tras las nacionalizaciones de activos de compañías estadounidenses ocurridas durante la era chavista.

Empresarios estadounidenses vuelven a invertir en Venezuela

De acuerdo con CBS News, el ambiente en Caracas cambió de manera notable desde la captura de Maduro y el inicio del nuevo proceso político. En la capital venezolana comenzaron a llegar decenas de ejecutivos del sector energético y minero invitados por la Casa Blanca para explorar oportunidades de inversión.

Muchos de estos empresarios se alojan en hoteles recomendados por la embajada estadounidense y hacen visitas a distintas regiones del país sudamericano para evaluar el potencial de sus recursos naturales.

En paralelo, ambos gobiernos anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas, que habían sido suspendidas en 2019 durante el primer mandato de Trump. El acuerdo establece que la normalización de vínculos facilitará esfuerzos conjuntos para promover estabilidad política, recuperación económica y reconciliación en Venezuela.

El desafío de la minería en el Arco del Orinoco, Venezuela

Un factor que genera preocupación es la situación de seguridad en la región donde se concentran muchos de los recursos minerales venezolanos. Según CBS News, gran parte de la actividad minera se desarrolla en el Arco Minero del Orinoco, una vasta zona de aproximadamente 112 mil kilómetros cuadrados creada en 2016 para explotar oro y otros minerales.

Diversas investigaciones internacionales señalan que en esa área operan sindicatos criminales, grupos guerrilleros colombianos como el ELN —catalogado por Estados Unidos como organización terrorista—, disidencias de las FARC y milicias locales.

Consultado por CBS sobre cómo planea Estados Unidos enfrentar estos problemas, Burgum sostuvo que la solución no será militar. Según explicó, el desarrollo económico y la creación de empleos bien remunerados a través de la inversión internacional podrían ser una herramienta más efectiva para transformar la situación del sector minero.