La mujer que limpia el Puente de Brooklyn: cómo una vecina de NYC eliminó sola toneladas de basura colgante en un mes

En el área de Nueva York, Ellen Baum, una activista de la jurisdicción, dedicó un mes a retirar toneladas de basura colgante del Puente de Brooklyn por su cuenta. El propósito, según relató, es conseguir un esfuerzo comunitario para mantener la zona limpia, debido a que representa un riesgo de seguridad para los transeúntes. El trabajo de la mujer generó debates en redes sociales sobre las acciones individuales y la responsabilidad del gobierno.

La mujer que limpió sola el Puente de Brooklyn durante un mes

El Puente de Brooklyn, inaugurado el 24 de mayo de 1883, es una obra maestra de la ingeniería que unió las entonces independientes ciudades de Nueva York (Manhattan) y Brooklyn sobre el East River.

En la actualidad, miles de personas lo utilizan a diario para trasladarse, pero pocas prestan atención a los problemas de limpieza de la estructura.

Una de las ciudadanas que comenzó a preocuparse es Baum. En lugar de mirar para el costado, la trabajadora del sector tecnológico de 37 años, originaria de Long Island y residente de Brooklyn Heights, decidió tomar acción.

Tras sentirse “derrotada” por el estado general de las cosas, entendió que podía generar un cambio a nivel micro, contó en diálogo con Gothamist.

El proyecto comenzó a principios de este año y se extendió en febrero, con una duración de un mes.

“Estaba caminando a través del puente y recuerdo haber leído las noticias esa mañana y sentirme realmente derrotada por el estado de todo”, contó.

Para hacer su trabajo, utilizó una cuchilla de un abridor de vinos, guantes resistentes y bolsas de basura. Dedicó horas a tirar, cortar y desatar los desperdicios adheridos a los eslabones de la cadena del puente.

Los objetos más extraños que encontró limpiando el Puente de Brooklyn

En su relato, Baum señaló que como parte de su trabajo encontró una gran variedad de objetos, muchos de ellos dejados por turistas como “recuerdos”:

Objetos comunes: lazos para el cabello, recibos, curitas (Band-Aids) y mechones de pelo.

lazos para el cabello, recibos, curitas (Band-Aids) y mechones de pelo. Artículos de higiene: ropa interior, tampones y condones.

ropa interior, tampones y condones. Hallazgo más extraño: una bolsa de lentes de sol que contenía un frasco de pastillas con texto en húngaro.

una bolsa de lentes de sol que contenía un frasco de pastillas con texto en húngaro. Candados: siguiendo la tradición de puentes como el Pont des Arts en París, aunque en Nueva York la escena es descrita como “más cruda”.

“Aprecio que haya cierto sentimentalismo detrás de esto… pero no es tan inocuo como podría pensarse a primera vista“, expresó.

La mujer, vecina de Nueva York, recibió el apoyo de organizaciones comunitarias y voluntarios individuales para su trabajo de limpieza en el Puente Brooklyn Ellen Baum

La mujer agregó que su trabajo fue motivado por los riesgos de seguridad que identificó en el puente.

En el artículo de Gothamist, explicó que la basura eventualmente puede caer y golpear a los ciclistas o autos que transitan por debajo antes de terminar en el East River.

Además, los candados representan un peligro en caso de que se suelten, una preocupación que el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) manifestó en reiteradas ocasiones desde el 2016.

Los ciudadanos cuestionan a las autoridades por el estado del Puente de Brooklyn

A partir de la acción individual que tomó Baum para mantener limpio y sin riesgos de seguridad al puente, los usuarios en redes sociales cuestionaron el trabajo de las autoridades.

Al respecto, el DOT sostuvo que realiza limpiezas rutinarias, pese a que la mujer exhibió imágenes del deplorable estado de los laterales del monumento.

El Puente Brooklyn es un monumento histórico inaugurado el 24 de mayo de 1883 que actualmente utilizan miles de personas a diario en Nueva York NYC.gov

En lugar de recibir un reconocimiento por parte de las autoridades, el apoyo a Baum provino de organizaciones independientes como los Pick Up Pigeons, quienes la contactaron tras ver sus publicaciones en Reddit.

Otros ciudadanos le ofrecieron herramientas y dinero, aunque ella rechazó las donaciones económicas.

En diálogo con Gothamist, reveló que mientras limpiaba el puente, algunos transeúntes ataban objetos nuevos a las vallas justo detrás de ella.

Al tanto de que su labor no termina allí, creó un sitio web para organizar limpiezas comunitarias mensuales.

La mujer remarca que un mantenimiento regular sería mucho más fácil que el trabajo “minucioso” que realizó sola.