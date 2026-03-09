Estado por estado: cuándo comienza el Spring Break 2026 en USA y qué se espera en California, Florida y Texas

Muchos lugares de Estados Unidos se preparan para el Spring Break 2026, el receso escolar que las familias aprovechan para hacer viajes. Si bien en cada parte del país las fechas son distintas, algunos estados coinciden entre sí. Este año, las similitudes más grandes en entidades como California, Florida y Texas se dan entre el 16 y el 27 de marzo.

Cuándo empieza el Spring Break 2026 en Estados Unidos

En la mayor parte de Estados Unidos el período de receso escolar por el Spring Break se da del 16 al 27 de marzo, pero hay excepciones. En el caso de Nueva York, la fecha elegida por la mayoría de los distritos es del 30 de marzo al 3 de abril.

Estado por estado, cuándo cierran las escuelas por el Spring Break

Región Sur

16 al 20 de marzo: Florida, Texas y Oklahoma.

Florida, Texas y Oklahoma. 23 al 27 de marzo: Alabama, Kentucky y Arkansas.

Región Oeste

16 al 20 de marzo: Utah, Nevada, Nuevo México, Idaho, Montana y Wyoming.

Utah, Nevada, Nuevo México, Idaho, Montana y Wyoming. 30 de marzo al 10 de abril: California.

Región Centro-oeste

23 al 27 de marzo: Illinois, Indiana, Wisconsin y Missouri.

Región Noreste

30 de marzo al 3 de abril: Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut y Rhode Island.

Qué se espera del Spring Break en California, Florida y Texas

Frente al receso escolar, las autoridades anunciaron medidas para mitigar los posibles efectos adversos del turismo:

En Miami Beach, por ejemplo, se desplegará un operativo especial durante todo el mes. Habrá tarifas altas de estacionamiento para no residentes, seguridad reforzada los fines de semana, controles policiales en las playas y prohibiciones de música amplificada sin permiso.

En todo el Estado del Sol se espera una gran afluencia de turistas, con las principales atracciones, como los parques de diversiones y las playas, colmadas de visitantes. Según datos de Google citados por Travel + Leisure, Florida tiene la mayor cantidad de destinos buscados por los viajeros para el receso de este año.

Las playas de Florida comprenden algunos de los destinos más buscados por los viajeros durante el Spring Break Shutterstock

En California, Long Beach es uno de los destinos más apuntados por los turistas, según el informe. Otro de los puntos clave que buscan los visitantes este año es Santa Ana, ubicado en el condado de Orange.

En Texas, los aeropuertos esperan más de 2,2 millones de pasajeros en el período clave de Spring Break, según el Houston Chronicle. Allí, destinos costeros como South Padre Island son puntos importantes de turismo.

Spring Break en Estados Unidos: pronóstico de vuelos récord

Mientras continúa el cierre del gobierno en Estados Unidos, Airlines for America (A4A), un grupo comercial de la industria con sede en Washington D.C., estimó que 171 millones de viajeros volarán entre el 1° de marzo y el 30 de abril. Esto representa un aumento del 4% en relación al año pasado.

En Estados Unidos, se espera que 171 millones de viajeros vuelen entre el 1° de marzo y el 30 de abril durante el Spring Break Freepik

En promedio, las aerolíneas esperan transportar alrededor de 2,8 millones de pasajeros por día durante este período.

En Texas, el Aeropuerto Internacional de San Antonio compartió consejos para los viajeros durante el Spring Break: