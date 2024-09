Donald Trump vs. Kamala Harris: cómo miden en las encuestas para las elecciones de EE.UU. hoy, 3 de septiembre

Las encuestas muestran un escenario de relativa paridad entre la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, y el exmandatario y candidato republicano, Donald Trump, de cara a las elecciones presidenciales 2024 en Estados Unidos, que se celebrarán el próximo 5 de noviembre. Desde la declinación de la candidatura de Joe Biden, y su posterior respaldo a su entonces compañera de fórmula, Harris mejoró los números del Partido Demócrata, pero aún se encuentra a poca diferencia de su contrincante.

Según el promedio de los últimos resultados de las encuestas, la actual vicemandataria aventaja al republicano por entre tres y cuatro puntos porcentuales. La última actualización de Five Thirty Eight señala que la intención de voto de Harris alcanza el 47,1%, mientras que la de Trump llega al 43,9%. Por su parte, The Hill recaba que, en promedio, el 49,4% de los consultados eligen a la demócrata y el el 45,4% al republicano.

La evolución de la intención de voto de Harris y Trump Five Thirty Eight

Quiénes pueden votar y cuál es la fecha límite para registrarse para sufragar

En Estados Unidos, el voto no es obligatorio. Todos aquellos que sean ciudadanos estadounidenses, cumplan con los requisitos de residencia de su estado, tengan 18 años o más y se hayan registrado antes de la fecha límite, tienen derecho a emitir su voto.

Para poder sufragar, los ciudadanos que cumplan con los requisitos deben registrarse como votantes antes de asistir a los comicios. Se trata de un requisito excluyente en todos los estados, a excepción de Dakota del Norte. Algunas entidades cierran las inscripciones hasta un mes antes del día de las elecciones, en tanto que otras permiten registrarse el mismo día. Por eso, es necesario consultar en la oficina estatal o local. Para localizarla o contactarse con ella, existe una herramienta en línea del Gobierno de EE.UU.

Qué documentos debo llevar para votar en EE.UU. (AP Foto/Andrew Harnik)

Cualquier persona puede consultar en el portal web “Can I Vote” si se encuentra o no habilitada para votar. Para ello, debe ingresar al sitio, seleccionar el estado en el cual reside en el menú desplegable que aparece en el portal y, una vez que se abre el registro del estado, ingresar datos y revisar el registro de voto.

Qué documentos se deben llevar el día de la votación

En las elecciones nacionales de EE.UU., cada estado define los documentos que cada votante debe presentar para emitir su sufragio. Algunas jurisdicciones piden una credencial con foto, como la licencia de conducir o el pasaporte. Otras formas de identificación son: la tarjeta del registro electoral, un certificado de nacimiento o la tarjeta del Seguro Social.

Qué es el Colegio Electoral de EE.UU. y cómo funciona

En EE.UU. las elecciones no son directas, sino que se realizan mediante un mecanismo de voto indirecto. Esto quiere decir que los ciudadanos no eligen directamente a sus máximas autoridades, sino a los miembros que su estado aportará al Colegio Electoral, y que luego serán los encargados de votar por el presidente y vicepresidente.

Así funciona el Colegio Electoral en EE.UU. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo) Jacquelyn Martin - AP

El Colegio Electoral, en tanto, es el intermediario y está compuesto por 538 miembros, también llamados compromisarios o electores. Cada jurisdicción tiene un número de electores definido por la cantidad de senadores y representantes que tiene en el Congreso de EE.UU. Así, en 48 estados y Washington DC, el espacio ganador consigue todos los votos electorales de ese estado, sin importar si se impuso por una mínima diferencia o por un amplio margen; a excepción de Maine y Nebraska, que tienen cada uno una variación de representación proporcional.

Aunque son libres de votar a cualquier persona elegible para presidente, siempre se comprometen antes a hacerlo por un candidato específico. Luego definirse la composición del Código Electoral, estos electores eligen al próximo presidente, con una mayoría de al menos 270 votos del total.

