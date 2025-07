Dortmund vence a Monterrey y frustra el reencuentro entre el Madrid y Ramos

Borussia Dortmund se quedó con el último boleto a los cuartos de final del Mundial de Clubes al vencer 2-1 a Monterrey este martes en Atlanta, un resultado que privó al defensor español Sergio Ramos de reencontrarse con el Real Madrid.

Con un doblete de Serhou Guirassy (12 y 24), el popular cuadro alemán se inscribió en la ronda de los ocho mejores, en la que se batirá con el equipo merengue el sábado en East Rutherford, cerca de Nueva York.

El argentino-mexicano Germán Berterame (48) apretó el marcador para los Rayados, cuya caída impide que su capitán se enfrente al equipo donde forjó buena parte de su leyenda.

Sin Monterrey, dirigido por Domènec Torrent, exasistente de Pep Guardiola, la representación latinoamericana en el torneo quedó reducida a los brasileños Palmeiras y Fluminense.

El Dortmund tuvo en el primer tiempo su mejor presentación en Estados Unidos de la mano de su pieza ofensiva más letal, Guirassy, goleador de la pasada Liga de Campeones de Europa con 13 anotaciones.

Guirassy despierta

El internacional guineano, de 29 años, apenas había marcado una diana, en la sufrida victoria contra el Mamelodi Sundowns sudafricano (4-3) en el Grupo F, que los germánicos lideraron tras empatar con el Flu (0-0) y vencer al Ulsan surcoreano (1-0).

El espigado artillero de 1,87 metros de estatura tuvo su resurrección en el Mercedes-Benz Stadium a la par de los aurinegros, que atravesaron imbatibles la primera ronda, aunque dejando una imagen pálida.

Le bastó menos de media hora para asociarse con otro peligro, el alemán Karim Adeyemi, y aniquilar la serie con dos definiciones solventes.

En la primera, venció al portero argentino Esteban Andrada con un tiro a ras, tras recibir una asistencia de Adeyemi en una jugada que el propio 9 comenzó al pivotear un pase largo de Ramy Bensebaini.

Después, el carrilero Julian Ryerson desarmó al lateral Gerardo Arteaga, lanzó un pase profundo por la banda derecha que Adeyemi recepcionó para adentrarse en las 18 y servir un pase a la frontal del área, donde el goleador arrodilló a Almada con un remate templado.

Torrent, que conoce bien el fútbol alemán tras acompañar a Guardiola en el Bayern de Múnich, había advertido que los Rayados precisarían de un partido casi perfecto para vencer a los hombres de Niko Kovac.

Berterame pone suspenso

No lo tuvieron, al menos en los primeros 45 minutos. Sus defensas fueron sobrepasados en el uno a uno y sus atacantes no tuvieron tino -ni suerte- en el arco de Greg Kobel, exigido en la primera parte con dos disparos fuertes de larga distancia del mediocampista colombiano Nelson Deossa. El extremo Jesús "Tecatico" Corona fue el más activo de los regiomontanos, una auténtica saeta por la izquierda que incluso estrelló un remate en el poste. Ondeando banderas albiazules, los hinchas mexicanos -que en varias ocasiones lanzaron un grito homofóbico contra Kobel- impulsaron a los suyos en la segunda parte donde el obstinado Monterrey quiso dejar escrito que si moría moría parado. Recién arrancado el complemento, Berterame, autor de un doblete en la goleada contra Urawa Reds (4-0), acercó la paridad con un cabezazo tras un desborde iniciado por "Tecatico". Corona pudo igualar la contienda luego de que el creativo español Sergio Canales, de regreso a la titular, le filtrara un pase magistral que lo dejó cara a cara con Kobel, quien no obstante contuvo el chute. A partir de entonces, los Rayados pasaron a merodear el área aurinegra, guiados por la zurda de seda de Canales y recordando las presentaciones que les permitieron salir indemnes ante Inter de Milán (1-1) y River Plate (0-0) en la primera fase. No lograron su cometido -ni siquiera con Ramos jugando de atacante y cerca de empatar con un cabezazo en el epílogo- pero murieron con las botas puestas frente a un rival que el sábado tendrá una auténtica prueba de fuego. Alineaciones: Borussia Dortmund: Gregory Kobel (cap) - Niklas Süle, Anton Waldemar, Rami Bensebaini - Julian Ryerson, Felix Nmecha (Julian Brandt 71), Pascal Groß, Daniel Svensson - Jobe Bellingham (Marcel Sabitzer 55), Sehrou Guirassy, Karim Adeyemi (Yan Couto 71). DT: Niko Kovac. Monterrey: Esteban Andrada - Jorge Rodriguez, John Stefan Medina Ramirez, Sergio Ramos (cap) - Erick Aguirre, Nelson Deossa, Olivier Torres Munoz (Roberto De La Rosa 84), Sergio Canales (José Alvarado 90), Gerardo Arteaga, Jesus Corona (Lucas Ocampos 84) - German Berterame (Fidel Ambriz 83). DT: Domènec Torrent. raa/cl