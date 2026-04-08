La nueva norma firmada en Nueva York para limitar eventos masivos que se aplicará entre junio y julio 2026

Nueva York activará restricciones temporales para de eventos masivos en espacios verdes durante parte del verano boreal. La decisión fue adoptada mediante una norma de emergencia firmada por el alcalde Zohran Mamdani, con el objetivo de ordenar el uso de recursos públicos durante un período de alta demanda operativa.

Nueva York limita eventos en parques: qué cambia con la nueva norma

La disposición autoriza al Departamento de Parques de la ciudad a negar determinadas solicitudes de permisos para actividades especiales en parques y predios bajo su control. De acuerdo con el comunicado oficial, el período alcanzado va desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, fechas que coinciden con el desarrollo de actividades vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA y el 250 aniversario de Estados Unidos.

Queen será sede de la Fan Zone durante el Mundial

Según la regulación, la prioridad oficial será sostener el operativo de seguridad, tránsito y logística urbana ante la llegada de visitantes y la superposición de eventos de gran escala en el área metropolitana.

“Para desplegar los recursos de manera más eficaz y controlar los costos de las horas extras, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) ha recomendado que se denieguen ciertas solicitudes de permisos para nuevos eventos”, dijo la agencia de parques en el aviso sobre la norma de emergencia.

La regla establece que podrán ser rechazados aquellos pedidos de autorización para eventos especiales que cumplan tres condiciones al mismo tiempo:

Que no se hayan realizado durante 2025.

Que no sean manifestaciones o protestas.

Que, tras una evaluación junto al NYPD, se concluya que no existen recursos suficientes para garantizar la seguridad.

En la práctica, la medida puede alcanzar recitales, ferias, festivales gastronómicos, reuniones privadas amplias y otras actividades que necesiten permiso oficial por su tamaño o por el uso del espacio público. También se contempla el montaje de escenarios, sonido, estructuras temporales y venta de productos.

La ciudad argumentó que muchos de estos eventos requieren presencia policial, controles perimetrales y coordinación adicional, algo que podría afectar la disponibilidad de agentes durante un tramo del calendario considerado sensible por la concentración de público.

“Esto es indignante, además de no tener sentido. Normalmente, durante los meses de verano, habría más de 1000 eventos nuevos con los que la ciudad recauda millones de dólares”, dijo un organizador de eventos de la Gran Manzana al New York Post. “Ese dinero podría haberse utilizado para cubrir el déficit presupuestario de Mamdani”, aseguró.

La medida de Mamdani busca optimizar los recursos policiales y gestionar el flujo de los millones de visitantes que se esperan en la metrópoli Instagram @zohrankmamdani

Qué eventos sí están permitidos en Nueva York pese a las restricciones

La normativa no suspende toda actividad en parques. Quedarán exceptuados los eventos que ya hayan sido autorizados y celebrados en 2025.

Tampoco se verán alcanzadas las actividades pequeñas que no necesiten presencia policial o despliegue especial de seguridad. Del mismo modo, los eventos previstos antes del 11 de junio o después del 19 de julio no estarán bajo esta limitación temporal.

De esta manera, la ciudad busca reducir el ingreso de nuevos eventos masivos en un período concreto, sin interrumpir por completo la agenda ya instalada ni el uso cotidiano de los parques por parte de residentes y visitantes.

Por qué Nueva York restringe permisos durante el Mundial

El principal factor detrás de la decisión es la organización regional de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sede al MetLife Stadium, en East Rutherford, para ocho partidos, incluida la final del 19 de julio. A eso se suman los actos por los 250 años de la independencia de EE.UU., previstos del 1° al 9 de julio.

New York Post estima un flujo de 1,2 millones de visitantes por los encuentros del torneo en la región de Nueva York-Nueva Jersey y otros seis millones vinculados a los festejos nacionales. Ese escenario obligará a reorganizar personal, tránsito, accesos y servicios.

Se espera que aproximadamente 1.2 millones de visitantes lleguen a la región metropolitana para los ocho partidos del Mundial Facebook NY/NJ World Cup 2026 Host City

Qué eventos del Mundial están confirmados en Nueva York y Nueva Jersey

Pese a las restricciones, el calendario de actividades oficiales para aficionados seguirá adelante. Entre ellas figuran:

La NYNJ World Cup 26 Fan Zone Queens , que funcionará del 17 al 28 de junio en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, dentro del estadio Louis Armstrong.

, que funcionará del 17 al 28 de junio en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, dentro del estadio Louis Armstrong. La Fan Village en el Rockefeller Center , del 4 al 19 de julio, con transmisiones de partidos, activaciones y espacios temáticos.

, del 4 al 19 de julio, con transmisiones de partidos, activaciones y espacios temáticos. El Skyline to Shoreline Road Tour, una propuesta itinerante por barrios y puntos de encuentro en la región.

Además, en Liberty State Park, ya en Nueva Jersey, se desarrollará el FIFA Fan Festival, pensado como uno de los principales espacios públicos para seguir el torneo fuera del estadio.